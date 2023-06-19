Оккупанты перебрасывают в сторону Бердянска боеприпасы с «непонятной маркировкой» — Андрющенко 19 июня, 11:58 Российские оккупанты перебрасывают технику через Мариуполь (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

В Мариуполе российские оккупанты перебрасывают боеприпасы в ящиках с «непонятной маркировкой» в сторону Бердянска.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, БК перевозят в нестандартных (зеленых) ящиках, а «природного цвета древесины и с непонятной маркировкой».

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«Возможно, это или новые снаряды, свежевыготовленные. Или снабжение странами-друзьями путина. Выясняем детали», — пояснил Андрющенко.

Он также рассказал, что на территории ММК им. Ильича в Мариуполе оккупанты начали ремонтировать пушки.

«В среднем раз в неделю происходит поставка на ремонт орудий среднего калибра. Пушки в основном поступают из Бердянского направления», — резюмировал советник мэра Мариуполя.

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