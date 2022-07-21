Оккупанты отбирают у фермеров Мариуполя земельные участки и запрещают эвакуироваться — советник мэра 21 июля, 13:57 У мариупольских фермеров оккупанты отбирают весь урожай (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты отбирают у фермеров Мариуполя и Мариупольского района землю и запрещают им эвакуироваться.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество людям, которых указывает российский куратор Иванов. Особый цинизм в том, что после этого им запрещено эвакуироваться в любую сторону, и они обязаны работать в найме у рэкетиров почти бесплатно», — отметил он.

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Андрющенко добавил, что фермеры также обязаны отдавать на баланс «ДНР» весь собранный урожай.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

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Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно.

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