РФ блокирует филармонию в Мариуполе, где готовит судилище над защитниками Украины — советник мэра 24 августа, 22:34 Андрющенко добавил, что дата начала судилища остается неизвестной, но предположил, что «счет может идти если не на часы, то на дни». (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ вторые сутки блокируют квартал со зданием филармонии во временно оккупированном Мариуполе, где угрожали провести судилище над бойцами полка Азов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам — рабочим в филармонии приказали не выходить на работу», — написал он в Telegram.

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Андрющенко отметил, что утром в среду, 24 августа, к зданию филармонии подъехали три автобуса в сопровождении пяти камазов с военными. В то же время, по его словам, прокремлевский Telegram-каналы сообщили о минировании филармонии.

«Эта информация со ссылкой на „мой источник в филармонии точно видел“ похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», — пишет советник мэра.

Андрющенко добавил, что дата начала судилища остается неизвестной, но предположил, что «счет может идти если не на часы, то на дни».

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что для судилища срочно переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

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