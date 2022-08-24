РФ блокирует филармонию в Мариуполе, где готовит судилище над защитниками Украины — советник мэра

24 августа, 22:34
Поделиться:
Андрющенко добавил, что дата начала судилища остается неизвестной, но предположил, что «счет может идти если не на часы, то на дни». (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Андрющенко добавил, что дата начала судилища остается неизвестной, но предположил, что «счет может идти если не на часы, то на дни». (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ вторые сутки блокируют квартал со зданием филармонии во временно оккупированном Мариуполе, где угрожали провести судилище над бойцами полка Азов. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам — рабочим в филармонии приказали не выходить на работу», — написал он в Telegram.

Видео дня

Читайте также:

Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «При участии Сирии». Как оккупанты пытаются организовать судилище над азовцами в Мариуполе — отвечает советник мэра

Андрющенко отметил, что утром в среду, 24 августа, к зданию филармонии подъехали три автобуса в сопровождении пяти камазов с военными. В то же время, по его словам, прокремлевский Telegram-каналы сообщили о минировании филармонии.

«Эта информация со ссылкой на „мой источник в филармонии точно видел“ похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», — пишет советник мэра.

Андрющенко добавил, что дата начала судилища остается неизвестной, но предположил, что «счет может идти если не на часы, то на дни».

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что для судилища срочно переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

https://www.youtube.com/embed/TmT6dY5sUY8
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Филармония Полк Азов

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X