«За день эвакуировали только 3007 человек». Сколько мариупольцев остаются в блокадном городе — Верещук

21 марта, 23:48
Цей матеріал також доступний українською
Мариуполь, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В блокадном городе остаются 100 тысяч мариупольцев, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Радио НВ.

«[В целом эвакуировали] 45 тысяч человек с начала оккупации. Но надо сказать, сколько осталось: больше 100 тысяч человек. <...> Сегодня из Мариуполя только 3007 человек вышли. Если с такими темпами, то представьте, [за какое время мы будем эвакуировать] 100 тысяч», — отметила Верещук.

Видео дня
Читайте также:
Греческий консул — о происходящем в Мариуполе: Никому не желаю увидеть то, что видел я

Министр убеждена: происходящее в Мариуполе — геноцид, который совершает российский диктатор Владимир Путин:

«[Россияне] не позволяют подвезти ни продукты, ни медикаменты. Те, кто спасается, рассказывают страшные вещи. <...> Я уверена, это будет квалифицировано как международное [военное] преступление и за это будет большая ответственность не только Путина, но и тех, кто сегодня не позволяет открыть гуманитарные коридоры».

https://www.youtube.com/watch?v=YuqxK3Qpbdc

23 марта председатель Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что автомобили, которые ехали из Мариуполя, попали под обстрел российских оккупантов. Четверо детей пострадали.

Ранее россияне поставили ультиматум защитникам Мариуполя: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения.

Верещук дала ответ на этот ультиматум России: «ни о каких сдачах, сложении оружия речь идти не может».

Советник мэра города Петр Андрющенко написал в Фейсбук еще более жестко: «Х*й вам, а не Мариуполь».

Читайте также:
Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Эвакуация Война в Украине Радио НВ Ирина Верещук Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ