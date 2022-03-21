«За день эвакуировали только 3007 человек». Сколько мариупольцев остаются в блокадном городе — Верещук 21 марта, 23:48 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В блокадном городе остаются 100 тысяч мариупольцев, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире Радио НВ.

«[В целом эвакуировали] 45 тысяч человек с начала оккупации. Но надо сказать, сколько осталось: больше 100 тысяч человек. <...> Сегодня из Мариуполя только 3007 человек вышли. Если с такими темпами, то представьте, [за какое время мы будем эвакуировать] 100 тысяч», — отметила Верещук.

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Министр убеждена: происходящее в Мариуполе — геноцид, который совершает российский диктатор Владимир Путин:

«[Россияне] не позволяют подвезти ни продукты, ни медикаменты. Те, кто спасается, рассказывают страшные вещи. <...> Я уверена, это будет квалифицировано как международное [военное] преступление и за это будет большая ответственность не только Путина, но и тех, кто сегодня не позволяет открыть гуманитарные коридоры».

23 марта председатель Запорожской ОГА Александр Старух заявил, что автомобили, которые ехали из Мариуполя, попали под обстрел российских оккупантов. Четверо детей пострадали.

Ранее россияне поставили ультиматум защитникам Мариуполя: сначала капитуляция, затем гумкоридоры для населения.

Верещук дала ответ на этот ультиматум России: «ни о каких сдачах, сложении оружия речь идти не может».

Советник мэра города Петр Андрющенко написал в Фейсбук еще более жестко: «Х*й вам, а не Мариуполь».

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