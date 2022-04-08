«Ужасный ад войны». Заместитель мэра Мариуполя рассказал, что происходит в городе после 38 дней блокады 8 апреля, 23:42 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 7 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб сообщает, что россияне сосредоточили свои основные усилия на захвате Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир ужаснется, когда станут известны последствия зверств оккупантов в городе.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Что происходит в Мариуполе после 38 дней блокады, в эфире Радио НВ рассказал заместитель городского головы Сергей Орлов:

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«Город в осаде, очень заблокирован оккупантами — российскими войсками. Жители по-прежнему без доступа к любым удобствам. <...> По нашим оценкам в городе остается 130−150 тысяч человек. Люди в большинстве своем живут под землей — в бомбоубежищах, подвалах».

Гуманитарную помощь в город не пропускают россияне, продолжил заместитель мэра, поэтому у людей заканчиваются запасы продовольствия:

«Люди, конечно, голодают — нет снабжения пищей, водой. Готовят на кострах во дворах, делятся друг с другом».

В то же время, украинские защитники держат оборону города, хотя контролируют не всю его территорию, добавил Орлов:

«Преобладающее количество российских войск. Россия временно оккупировала часть нашего города — это восточные, северные, северо-западные окраины. Наши военные контролируют юг, центр и промышленные районы города. Постоянно идут уличные, танковые бои. По-прежнему Мариуполь страдает от ужасных бомбардировок и обстрелов ракетами из моря. <...> Город живет в этом ужасном аде войны».

Подсчитать количество погибших до сих пор не имеют возможности, констатировал заместитель мэра:

«К сожалению, каждый день от бомбардировок и обстрелов от 100 до 150 наших мирных жителей погибло и продолжает эта цифра расти. <...> По моей оценке, от 10 до 15 тысяч [человек погибли]. Очень ужасающие цифры. К сожалению, подтвердить их официально невозможно. Думаю, мы будем в шоке после деблокады Мариуполя количеством жертв и жестокостью россиян в этой войне».

По состоянию на 14 марта в горсовете сообщали об официально подтвержденных 2357 смертях в результате действий оккупантов.

Впоследствии, 27 марта, мэр Мариуполя Вадим Бойченко информировал Офис президента о 5000 погибших жителях.

Только 16 марта в Мариуполе российские кафиры бомбили с воздуха местный Драматический театр, где погибли не менее 300 человек.

Город Мариуполь Донецкой области с 1 марта находится в блокаде. Поэтому с 3 марта в городе нет электричества, воды, газа, отопления и мобильной связи. Из-за кафиров доставлять в город воду, продукты, лекарства, детские товары невозможно.

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