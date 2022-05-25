Ложь российской пропаганды. Советник мэра Мариуполя опроверг информацию оккупантов об «открытии» порта 25 мая, 17:09 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опроверг информацию российских оккупантов о том, что в городе заработал порт.

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«Оккупанты радостно заявляют о том, что порт заработал в обычном режиме. Ага. А еще в Мариуполе появились вода и электричество. И где-то уже проросло денежное дерево Буратино», – написал он.

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По его словам, для работы порта и восстановления перевалки грузов требуется электричество, но его нет.

«Чисто технически. Для работы порта и восстановления перевалки грузов необходимо электричество. Его нет. Даже куча генераторов, которых тоже нет, не обеспечит полноценную (даже намек на полноценную) работу порта», - написал он.

Андрющенко добавил, что в настоящее время оккупанты «отгружают» только пропаганду.

«К слову, еще вчера самоназванный мэр Иващенко уже рассказал, что 12 тыс. тонн груза уже ушло из порта. Кажется, пока это первые 12 тыс. тонн лжи российской пропаганды», — написал он.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода.

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