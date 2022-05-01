Спасение из Мариуполя. Первые кадры эвакуации с осажденной Азовстали — видео 1 мая, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Азов показал первые кадры эвакуации гражданских с Азовстали (Фото:Скриншот видео Давид Арахамия via Telegram)

Полк Азов передал уникальные кадры спасения людей с завода Азовсталь в Мариуполе. Видео в воскресенье вечером, 1 мая, обнародовал глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.



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Среди мирных жителей, которых эвакуировали, — женщины, дети и пожилые люди. Они рассказали, что еда в укрытии начала заканчиваться. На кадрах возле комбината, который регулярно атаковали российские оккупанты, — разрушения.

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«Многие люди работали для того, чтобы это стало возможным. Работа будет продолжаться, пока мы не спасем всех наших людей», — заявил Арахамия.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация гражданских с находившегося под постоянными обстрелами российских оккупантов завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек направляется на подконтрольную Украине территорию, завтра их будут встречать в Запорожье. Эвакуация произошла при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Россия регулярно срывала гуманитарные коридоры и нарушала договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывала на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.

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