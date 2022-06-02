Геноцид в Мариуполе. Погибших в результате обстрелов хоронят исключительно в братских могилах — советник мэра 2 июня, 20:08 Цей матеріал також доступний українською Братская могила в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Жителей Мариуполя, погибших в результате действий оккупантов, хоронят исключительно в братских могилах. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко.

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«В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений справка о смерти не разглашается. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно», — написал он в Telegram.

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Андрюшенко подчеркнул, что справку о смерти и право захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин, а близким погибших от действий оккупантов могут максимум выдать справку о пропавшем без вести.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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