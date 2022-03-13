В Мариуполе российские оккупанты убили уже 2187 мирных жителей, сбросили около 100 авиабомб — горсовет 13 марта, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Обломки на месте разрушенной оккупантами РФ Мариупольской детской больницы (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 13 марта в результате атак со стороны российских оккупантов погибли 2187 жителей Мариуполя. Войска РФ сбросили уже около 100 авиабомб.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Авианалеты на город продолжаются. За последние сутки войска РФ совершили по меньшей мере 22 бомбардировки Мариуполя.

"Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит главное, что есть, — жизнь мирных мариупольцев", — заявили в горсовете.

Там подчеркнули: самая большая угроза для жителей города идет с неба, поэтому его закрытие со стороны НАТО или предоставление необходимых систем ПВО — "решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине".

Более десяти дней Мариуполь находится в полной блокаде и под непрерывными обстрелами российских войск. Уничтожены, в частности, детская больница, роддом и технический университет, точное количество разрушенных объектов инфраструктуры установить сейчас невозможно. Украина отправила в город 100 тонн гуманитарного груза с водой, едой и медикаментами.



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