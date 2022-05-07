Горы тел. У мариупольцев, которых оккупанты заставляют разбирать завалы, не выдерживает психика — очевидец 7 мая, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты заставляют мариупольцев разгребать завалы в городе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

В заблокированном Мариуполе под завалами построек находят большое количество человеческих тел и их фрагментов. У людей, которых оккупанты заставляют разгребать завалы, из-за этого часто случаются нервные срывы.

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Об этом рассказал один из участников разбора завалов в Мариуполе, чью историю опубликовал советник мэра города Петр Андрющенко.

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Мужчина, чье имя не называется из соображений безопасности, неделю назад вызвался разбирать завалы в городе, чтобы прокормить семью.

«Человек выдержал всего несколько дней. Говорит, что людей, которые работали, и тошнило, и они впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума. Под каждым домом, который они разгребали, было около 80—100 трупов», — написал Андрющенко.

По его словам, вполне обоснованы подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю могут не совпадать с реальными.

«Человек говорит, что у людей в городе сейчас очень у многих нервные срывы. Некоторые внезапно и невовремя начинают смеяться, некоторые плачут. Люди стали больше по городу передвигаться и видят все ужасы, все разрушения. Теперь вся картина у них перед глазами. Психика и не выдерживает „радостей русского мира“», — подчеркнул советник мэра.

Мариуполь, по планам российских захватчиков, должен стать центром «торжеств» 9 мая. С этой целью в городе производится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов. Кроме того, идет широкомасштабная пропагандистская кампания.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных вызвали в Мариуполе масштабную гуманитарную катастрофу. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 20 тысяч жителей.

Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях и свозя их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и полиция. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь.

Кроме украинских военных на заводе остаются жители города, среди них женщины и дети, нашедшие единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода. Несмотря на это, российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь. После длительных переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Штурм Азовстали продолжается. Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают держать оборону на окруженном заводе Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

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