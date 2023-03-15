«Алкоголь делает свое дело». Андрющенко объяснил, почему российские военные убивают друг друга в Мариуполе 15 марта, 19:10 Оккупанты разрушают поврежденный их обстрелами жилой дом в Мариуполе, 15 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал Radio NV, почему в этом оккупированном городе российские военные нередко убивают друг друга.

В эфире Radio NV Андрющенко отметил, что стрельба в городе иногда начинается после ротаций российских подразделений. По его словам, в этом случае «россияне убивают россиян» из-за конфликтов на этнической почве.

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«И когда вводятся новые подразделения, мы это видим, или отводятся подразделения так называемой „ДНР“, то между так называемой „ДНР“, нашими бывшими согражданами, россиянами глобально и россиянами в разрезе этнических групп, условно, [этнические русские] постоянно стреляются с кем-то вроде бурятов. Это постоянная ситуация, поэтому их пытаются даже держать, такие подразделения, вдали от гражданских в большинстве своем, но это не очень их сдерживает. И ясно, что алкоголь делает свое дело. Уже запрет ввели на продажу алкоголя, но кого это останавливало. Поэтому большей частью такая стрельба связана с конфликтами внутри российской армии», – объяснил советник мэра Мариуполя.

По его словам, вражда между «ДНРовцями» и россиянами была всегда, но в последнее время ситуация несколько изменилась.

«Если до этого в большинстве своем россияне были представлены кадровой армией, условно говоря профессиональной, не мобилизованной, там была обратная ситуация. Конфликт между россиянами и условными дончанами постоянный, потому что, как говорится, "восемь лет бомбили Донбасс, а где вы были?". Это касается россиян в первую очередь. Поэтому, пока были кадровые военные, - они гнобили "ДНРовцев". А учитывая, что сейчас пошли мобилизованные, ситуация кардинально изменилась, теперь ДНРовцы считают себя сверхлюдьми и относятся к этим мобилизованным россиянам как к людям третьего сорта. Потому что все эти восемь-девять лет они не помогали и не воевали за так называемый "народ Донбасса". Это главный конфликт, действительно, сейчас есть смещение определенных акцентов, где доминируют наши бывшие сограждане», — рассказал Андрющенко.

Также советник мэра Мариуполя рассказал, что и «ДНРовцы», и мобилизованные россияне «вместе еще гнобят тех же граждан России, которые, по их мнению, не совсем россияне» и не очень хорошо разговаривают на русском.

«Поэтому эта такая трехсложная конфликта постоянно, она не заканчивается и если какой-то группы становится больше, она взрывается новой волной перестрелок, конфликтов, драк. Все это происходит на постоянной основе», — подытожил он.

9 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что после нескольких случаев «бавовны» российские оккупанты перегруппировались и вывели свои логистические центры за пределы города.