В Мариуполе первоклассникам задают учить гимн России и говорят, что они часть РФ — советник мэра 13 сентября, 12:26 1 сентября в Мариуполе школьникам рассказывали об истории России (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

В захваченном Мариуполе учителя рассказывают первоклассникам, что город является частью РФ, а домой задают изучение гимна России.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Мариуполь. Промывка мозгов детям стартовала. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть России. Домашнее задание — изучить гимн россии», — отметил он.

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Андрющенко также опубликовал фото учебников, по которым в Мариуполе учат детей. В тексте нет упоминания об украинцах.

«Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы — вымышленная нацистами нация. Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям — это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души», — резюмировал он.

В июле оккупанты отправили всех учителей, которые остались в Мариуполе, на обязательную аттестацию в Россию.

Позже стало известно, что войска РФ ввели запрет на выезд учителей из Мариуполя, на них перестали выдавать пропуска. Массово фиксировались случаи, когда оккупанты убеждали учителей выходить на работу силой.

Часть учителей городских школ перешли на сторону оккупантов.

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