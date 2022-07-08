Мариуполь остался без водоснабжения, россияне разрушили все насосные станции — горсовет 8 июля, 19:06 Разрушенный дом в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе войска РФ разрушили все 22 насосные станции, водоснабжение в городе полностью остановлено.

«Оккупанты полностью остановили водоснабжение в Мариуполе прямо сейчас. Официальная причина — ремонтные работы. Реалии — не выдержали электросети жары», — сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

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Он отметил, что работа даже единственной насосной станции невозможна из-за обесточивания.

«Как город будет выживать без воды в такую жару — вопрос без ответа. Мы же предупреждали, что такое произойдет. Даже говорили, что нужно сделать. Но нет. У оккупантов свой путь. К сожалению, ценой мариупольцев», — добавил он.

В горсовете Мариуполя сообщали, что оккупанты разрушили все 22 насосные станции и повредили более 50% сетей водоснабжения.

«Абсолютное большинство мариупольцев до сих пор находится без воды. В окрестностях люди вообще вынуждены стирать в лужах. Обещания коллаборационных властей о возобновлении коммунальных услуг во всем Мариуполе остаются баснями», — пишет пресс-служба мэрии в Telegram.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

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