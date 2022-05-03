Эвакуационная колонна с мариупольцами с Азовстали прибыла в Запорожье 3 мая, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Оснат Лубрани рассказала об операции по эвакуации из Мариуполя (Фото:Osnat Lubrani / Twitter)

Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани заявила, что операция по безопасному выходу мирных жителей из Мариуполя прошла успешно.

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Обновлено в 17:17. Мариупольский горсовет также сообщил, что люди с Азовстали приехали в Запорожье.

Обновлено в 16:45. Корреспондентка hromadske сообщает, что эвакуированные с Азовстали начали прибывать в Запорожье.

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В Международном Комитете Красного Креста подтвердили, что более 100 человек, которых удалось эвакуировать из Мариуполя на выходных, благополучно доставили в Запорожье.

«С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному выходу из Мариуполя прошла успешно. Люди, с которыми я ехала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли. Я думаю о людях, которые по-прежнему в ловушке. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им», — написала Лубрани в Twitter.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее сказала, что с завода Азовсталь удалось эвакуировать более 150 человек, среди которых около 20 детей, они направляются в Запорожье. Фрагмент ее брифинга опубликовало издание Бабель.

"…Это только первый этап, но он успешно закончился. Мы увидим людей, которые здесь, живы и среди нас. Первое, что мы сделали — это закрыли небо и дали возможность людям выбраться. То есть люди вышли. Был режим прекращения огня. Второе, что мы сделали — мы пробили коридор, который до сих пор никто не мог пробить. Вместе с президентом, с ООН и Красным Крестом. И третье, что мы делаем — продолжаем операцию", — подчеркнула Верещук.



Ранее 3 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что Россия две недели блокирует эвакуацию 2000 жителей Мариуполя из захваченного Бердянска, которые смогли добраться туда на собственных авто.

Он уточнил, что сейчас в Мариуполе остаются около 100 тысяч мирных жителей, 200 из них продолжают находиться на территории Азовстали, которая подвергается постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов.

Бойченко также опроверг информацию о том, что 2 мая в Запорожье прибыли автобусы с мариупольцами.

«Предыдущая эвакуация, которая происходила вчера, которую представил ряд СМИ как информацию о том, что это выехали жители Мариуполя, неправдива. Эти люди, которых удалось эвакуировать, не имели никакого отношения к жителям Мариуполя, они из других городов. Мы сейчас с нетерпением ждем, пока именно мариупольцы доедут до Запорожья», — сказал он во время брифинга.



В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Первые кадры эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе https://www.youtube.com/embed/Bzg1TEgTP-k

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