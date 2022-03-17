«Стирают город». Мариуполь оцепили 12−14 тысяч элитных военных РФ, бомбы сбрасывают 25 самолетов — Тарута

17 марта, 00:00
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Разрушенный авиаударом в Мариуполе Донецкий областной драматический театр. 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout via REUTERS)

Разрушенный авиаударом в Мариуполе Донецкий областной драматический театр. 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout via REUTERS)

Бомбардировка Мариуполя происходит по меньшей мере 25 самолетами, вылетающими из оккупированного Россией Севастополя, сообщил народный депутат Сергей Тарута в эфире Радио НВ.

«Они полностью стирают Мариуполь, чтобы заставить его сдаться, чтобы надавить на руководство страны, чтобы они пошли на условия, которые [в России] постоянно выдвигают. Условия совершенно неприемлемы для того, чтобы их обсуждать, а не принимать. <...> Последние три дня по 25 самолетов ([15 марта] было около 28) летят из Севастополя и сбрасывают бомбы на Мариуполь, полностью его разрушают, чтобы Мариуполь сдался. <...> Наша задача — сделать так, как поступали в Израиле: каждый пилот, вылетающий бомбардировать по всем городам страны, должен быть уничтожен», — считает Тарута.

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Оборону города держат полк Азов и морской десант. Они сейчас находятся в кольце, сообщил нардеп:

«Вокруг Мариуполя сейчас со всех сторон от 12 до 14 тысяч российских военных. Причем это элитные русские войска. Представьте, как Мариуполь, наши азовцы и морская пехота оттягивают от фронта на себя [силы врага]».

16 марта авиация оккупантов разбомбила Драмтеатр в Мариуполе. Он был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину.

Информация о пострадавших уточняется, сообщили в горсовете.

https://www.youtube.com/watch?v=QJ7PV6wFkIg
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Мариуполь Сергей Тарута Обстрел Мариуполя Оборона Мариуполя Полк Азов Радио НВ Война России против Украины

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