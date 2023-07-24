«Готовятся к неизбежной битве». В Мариуполе оккупанты заминировали мосты — советник мэра 24 июля, 21:13 В Мариуполе оккупанты готовятся к битве за город (Фото:Соцсети)

Российские оккупанты во временно оккупированном Мариуполе заминировали все мосты и возле каждого обустроили оборонительные сооружения.

Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, оккупанты ограничили проход мостами, а территорию оборонительных сооружений обнесли забором.



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Андрющенко отметил, что несмотря на все утверждения россиян, они активно готовят к битве за город.



«Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь», — подчеркнул Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщил, что в Мариуполе заметили передвижение российских войск, которое является крупнейшим за последние месяцы.

21 июля он заявлял, что через Мариуполь был зафиксирован стремительный рост движения военной техники россиян.