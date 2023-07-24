«Готовятся к неизбежной битве». В Мариуполе оккупанты заминировали мосты — советник мэра
В Мариуполе оккупанты готовятся к битве за город (Фото:Соцсети)
Российские оккупанты во временно оккупированном Мариуполе заминировали все мосты и возле каждого обустроили оборонительные сооружения.
Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, оккупанты ограничили проход мостами, а территорию оборонительных сооружений обнесли забором.
Андрющенко отметил, что несмотря на все утверждения россиян, они активно готовят к битве за город.
«Несмотря на все бла-бла-бла пропаганды россияне реально и прочно готовятся к неизбежной битве за Мариуполь», — подчеркнул Андрющенко.
Ранее Андрющенко сообщил, что в Мариуполе заметили передвижение российских войск, которое является крупнейшим за последние месяцы.
21 июля он заявлял, что через Мариуполь был зафиксирован стремительный рост движения военной техники россиян.