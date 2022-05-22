Оккупанты внедрили новую пропускную систему в Мариуполе — советник мэра
Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
21 мая российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему.
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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
«Для тех, кто собирается посетить Мариуполь, — помните: сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска», — пишет Андрющенко.
Как работает новая пропускная система оккупантов:
- для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобили и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдает в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель;
- для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах «МВД ДНР»;
- для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. Срок и порядок действия аналогичен.
- для передвижения внутри Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на авто.
Также, по информации Петра Андрющенко, войска РФ готовятся провести мобилизацию в Мариуполе. Оккупанты проводят перепись мужчин, чтобы подготовиться к возможной мобилизации. Кроме того, мужчин принуждают приобщаться к «добровольным дружинам», которые будут патрулировать город вместе с российскими военными и так называемой «народной милицией ДНР».
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