Оккупанты внедрили новую пропускную систему в Мариуполе — советник мэра 22 мая, 13:41 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь, 15 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

21 мая российские оккупанты ввели в Мариуполе и Мариупольском районе новую пропускную систему.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Для тех, кто собирается посетить Мариуполь, — помните: сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров у вас почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска», — пишет Андрющенко.

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Как работает новая пропускная система оккупантов:

для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобили и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый ( то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдает в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель;



то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдает в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатура оккупантов. Очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель; для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах « МВД ДНР»;

МВД ДНР»; для передвижения по Мариупольскому району ( без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. Срок и порядок действия аналогичен.

без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. Срок и порядок действия аналогичен. для передвижения внутри Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на авто.

Также, по информации Петра Андрющенко, войска РФ готовятся провести мобилизацию в Мариуполе. Оккупанты проводят перепись мужчин, чтобы подготовиться к возможной мобилизации. Кроме того, мужчин принуждают приобщаться к «добровольным дружинам», которые будут патрулировать город вместе с российскими военными и так называемой «народной милицией ДНР».

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