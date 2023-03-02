В Мариуполе оккупанты усиливают режим — советник мэра 2 марта, 20:14 Разрушенные дома в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне усиливают режим во временно оккупированном городе.

В Telegram Андрющенко написал, что со вторника, 2 марта, оккупанты установили блок-посты на выезде из Мариуполя в Сартану. Россияне проводят полную проверку документов и выборочно телефонов у местных жителей.

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Также оккупанты устанавливают пункты контроля на всех мостах и дополнительно у мостов начали рыть окопы и проводить минирование.

«Режим стал бояться. Даже снаружи становится сложно убеждать в «Россия здесь навсегда», — отметил он.

Ранее Андрющенко говорил, что на фоне «бавовни» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия».

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.