«Сваливают как мусор». В Мариуполе оккупанты свозят в один из супермаркетов тела местных жителей — советник мэра 29 мая, 11:13 Цей матеріал також доступний українською По словам Андрющенко, для захоронения в Мариуполе катастрофически не хватает людей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты свозят тела погибших в один из супермаркетов заблокированного города. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в воскресенье, 29 мая.

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По его словам, военные РФ обустроили «трупосвалку» в помещении магазина Щирий кум в Левобережном районе по проспекту Свободы. Он рассказал, что для захоронения катастрофически не хватает людей и импровизированных моргов, а в Москве «начали отдельную рекрутинговую кампанию патологоанатомов».

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«Сюда россияне свозят тела погибших, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично — эксгумированных. Просто сваливают, как мусор», — заявил Андрющенко.

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Фото: Мариуполь сейчас/Андрющенко Time via Telegram

По словам его советника, российские оккупанты заставляют местных жителей самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завоз воды.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами три месяца. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют украинскую гуманитарную помощь, там погибли не менее 22 тысяч мирных жителей. Журналисты обнаружили уже как минимум четыре братских захоронения.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе жители страдают от голода из-за действий российских оккупантов оккупантов. По словам мэра, людей в городе осталось около 100 тысяч.

25 мая российские оккупанты начали выдачу своих паспортов жителям захваченного Мариуполя.

В Мариуполе люди начинают бороться за еду между собой – Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя https://www.youtube.com/watch?v=2hbCa-rCzIc

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