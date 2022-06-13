Оккупанты пытаются восстановить железную дорогу в Мариуполе в ускоренном темпе, чтобы доставлять военную технику — советник мэра
Оккупанты ремонтируют железную дорогу в Мариуполе, чтобы доставлять военную технику (Фото:Скриншот видео Петр Андрющенко/Telegram)
В Мариуполе российские оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожную дорогу.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«Железная дорога необходима оккупантам для полноценного восстановления работы порта прежде всего. Это значительно упростит логистику по доставке товаров военного назначения и транспортировку их к линии фронта в Донецкой области. Также железная дорога ускорит вывоз награбленного по оккупированным территориям. Потому и спешат», — пояснил он.
По словам Андрющенко, сейчас оккупанты восстанавливают часть вдоль Азовстали.
«Часть путей в районе Сартаны и в районе железнодорожного вокзала Мариуполь уже почти в рабочем состоянии», — резюмировал он.
Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе.
Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.
После захвата города оккупанты начали похищать металл и «национализировать» судна в порту.
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