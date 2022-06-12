Оккупанты переименовали площадь Свободы в Мариуполе на площадь Ленина и вывесили триколор

12 июня, 00:42
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Оккупанты вывесили российскую тряпку над площадью Свободы в оккупированном Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

Оккупанты вывесили российскую тряпку над площадью Свободы в оккупированном Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / Telegram)

В Мариуполе российские захватчики переименовали площадь Свободы и вывесили напротив уничтоженных российскими обстрелами домов российский флаг.

Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

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"Оккупанты переменяли площадь Свободы в Мариуполе на площадь Ленина и подняли над ней свой триколор", - написал Андрющенко.

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Он предположил, что и украиноязычную надпись «Мариуполь» на площади россияне захотят заменить на «Марнуполь» (как на стелле при въезде в город).

«Хватит портить Мариуполь. Просто переименуйте уже в Жданов снова», — написал Андрющенко.

Ранее оккупанты сменили украиноязычное название города на стелле при въезде в Мариуполь на российское. Однако сделали это так бестолково, что название города стало читаться как «Марнуполь».

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Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов, остается без нормального энерго-, водо- и газоснабжения.

С начала российского вторжения в городе погибли до 22 тысяч мирных жителей. В настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тысяч жителей.

Мариуполь на пороге экологической и эпидемиологической катастрофы.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Ленин Мариуполь Война России против Украины

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