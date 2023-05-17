В Мариуполе оккупанты массово перебрасывают военную технику: в мэрии назвали направления

17 мая, 09:29
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Российские оккупанты укрепляются в Мариуполе и перебрасывают военную технику (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты укрепляются в Мариуполе и перебрасывают военную технику (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты проводят массовый переброс военной техники в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram, назвав основные направления.

По его словам, днем 16 мая было зафиксировано перемещение техники в район Бердянск/Пологи, а также в район Волновахи на севре от Мариупольского района. Туда войска РФ перебросили грузовики с живой силой и БРТы.

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Также россияне возобновили тактику ночных передвижений.

В ночь на среду, 17 мая, из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную был зафиксирован звук прохождения военной техники.

Войска РФ укрепляются на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

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Андрющенко заявлял, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный Мариуполь.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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