В Мариуполе оккупанты массово перебрасывают военную технику: в мэрии назвали направления 17 мая, 09:29 Российские оккупанты укрепляются в Мариуполе и перебрасывают военную технику (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Российские оккупанты проводят массовый переброс военной техники в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram, назвав основные направления.

По его словам, днем 16 мая было зафиксировано перемещение техники в район Бердянск/Пологи, а также в район Волновахи на севре от Мариупольского района. Туда войска РФ перебросили грузовики с живой силой и БРТы.

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Также россияне возобновили тактику ночных передвижений.

В ночь на среду, 17 мая, из Новоазовска в сторону Бердянска через Азовстальскую набережную был зафиксирован звук прохождения военной техники.

Войска РФ укрепляются на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Андрющенко заявлял, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный Мариуполь.



