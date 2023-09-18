Из-за больших потерь на фронте. Оккупанты перебрасывают резервы через Мариуполь на Запорожское направление — Атеш 18 сентября, 14:05 Российская техника (Фото:Атеш/Телеграм)

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали переброску военных резервов россиян на Запорожское направление.

Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

Агент Атеш увидел процесс переброски оккупационных резервов, а именно: Уралов, КАМазов и танков Т-72 на Запорожское направление, где россияне несут большие потери как в живой силе, так и в технике.

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В партизанском движении отметили, что эта информация поможет Вооруженным силам Украины «максимально эффективно встретить эти резервы».

6 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты строят укрепления вблизи города.

11 сентября в Мариуполе зафиксировали движение военных колонн армии страны-агрессора РФ. Колонны двигались в направлении Бердянска из Приморска.

Кроме того, 14 сентября Андрющенко сообщил, что в Мариупольском районе прогремели взрывы.

