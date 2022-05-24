В Мариуполе оккупанты отказываются разбирать завалы с телами 200 погибших и ставят условия для перезахоронения — советник мэра 24 мая, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ставят условия для перезахоронения тел погибших, могилы которых находятся во дворах многоэтажек (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты обнаружили около 200 тел погибших под завалами одной из многоэтажек, но отказываются их разбирать, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС России оставило место работ», — рассказал он.

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По словам Андрющенко, тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов трупный запах слышен почти во всем квартале.

Советник мэра также сообщил, что оккупанты ставят условия для перезахоронения тел погибших, могилы который находятся на улицах города.

«Процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен. Для „официального“ бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в „морг“, сделав вид, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что человек убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле Метро на улице сложено в пакетах большое количество трупов», — сказал он.

Андрющенко добавил, что Мариуполь «превратился в сплошное кладбище».

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

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