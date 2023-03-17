«Город превращают в военную базу». Оккупанты обустроили площадку для вертолетов на Азовстали — Андрющенко
Разрушенный оккупационными войсками РФ металлургический комбинат Азовсталь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Мариуполе российские оккупанты обустроили площадку для вертолетов на территории Азовстали.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.
По его словам, на городом постоянно летали самолеты российских оккупантов, а теперь добавятся еще и вертолеты.
«Оккупанты „открыли“ площадку для вертолетов на территории Азовстали. Теперь к постоянным самолетам добавились вертолеты. Окончательное превращение города в военную базу», — резюмировал Андрющенко.
Ранее руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.
11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, вероятно, в местонахождение оккупантов.
13 марта в Мариуполе раздались три взрыва. Российские военные подняли в воздух авиацию.