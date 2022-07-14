В Мариуполе пожары на полигоне твердых бытовых отходов и на агрозаводе, оккупанты не тушат огонь — советник мэра 14 июля, 11:06 Пожар на заводе возник во время очередной попытки кражи (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

Захваченный Мариуполь превратился в город пожаров — горит полигон твердых бытовых отходов и агрозавод.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, российские оккупанты не пытаются локализовать возгорания.

«Возник пожар на основном полигоне твердых бытовых отходов в Левобережном районе. Пожар даже не пытаются локализовать. Напротив — россияне продолжают сбрасывать строительный мусор, что фактически консервирует огонь и делает невозможным тушение. Экологические последствия будут ужасны, учитывая вредность дыма», — пояснил он.

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Андрющенко добавил, что горит также агрозавод Сателлит. Там произошло возгорания во время очередной попытки кражи семян подсолнечника.

Завод пылает вторые сутки.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.







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