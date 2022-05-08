Мариуполь. Оккупанты нашли новое место для корректировки огня, защитники города заминировали слабые участки — советник мэра 8 мая, 12:50 Цей матеріал також доступний українською Под прикрытием эвакуации гражданских из Мариуполя российские оккупанты усиливают свои позиции, заявил советник мэра города (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты под прикрытием режима тишины обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня в районе окруженного завода Азовсталь.

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Об этом он сообщил в Telegram в воскресенье, 8 мая.

По словам Андрющенко, речь идет о Шлаковой горе. Он рассказал, что транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра.

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«Бесспорно, каждую паузу оккупанты используют для усиления собственных позиций для штурма Азовстали. Искренне надеюсь, что второй этап эвакуации, анонсированный президентом, позволит спасти наших защитников», — заявил советник мэра Мариуполя.

В то же время он рассказал, что, несмотря на риск и использование оккупантами эвакуации гражданских для усиления своих позиций, украинские защитники провели минирование слабых участков.

«Это уже вторая история, которой поражаются даже оккупанты. Первый раз, до наступления режима тишины в первую волну, наши защитники выскочили на двух танках за ворота Азовстали и втянули к себе третий, который до того застрял снаружи. Оккупанты не успели ничего сделать», — говорится в сообщении Андрющенко.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что всего с окруженной Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских. Сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков.

Штурм Азовстали продолжается. Войска РФ нанесли удары из тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта. Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, продолжающим держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате этого там погибли более 20 тысяч жителей. После долгих переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая в конце концов открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских.

Штурм Азовстали: Защитники держат оборону, враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту https://www.youtube.com/watch?v=xuVsyHFPPtk

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