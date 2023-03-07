Оккупанты изменили тактику переброски военной техники через Мариуполь — советник мэра

7 марта, 21:39
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Андрющенко предположил, что оккупанты изменили тактику из-за взрывов на российских базах в городе. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Андрющенко предположил, что оккупанты изменили тактику из-за взрывов на российских базах в городе. (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия изменила тактику переброски военной техники через временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, ночью 7 марта, начиная с 00:30 по 2:00 оккупанты осуществляли большой переброс танков и грузовиков через город.

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«Для обеспечения безопасности была выключена полностью мобильная сеть Феникс. Фиксируем глобальное изменение тактики движения колонн. Теперь она сопровождается проблемами с мобильной связью и используется практика ночных перебросок», — пишет он.

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Андрющенко предположил, что оккупанты изменили тактику из-за взрывов на российских базах в городе.

Ранее Андрющенко говорил, что на фоне «бавовни» в Мариуполе российские оккупанты начали «контрпартизанские мероприятия».

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для защитников Украины.

https://www.youtube.com/embed/OnDo0wZea7Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Войска РФ

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