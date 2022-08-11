В Мариуполе оккупанты инсценируют аресты «азовцев» для создания иллюзии борьбы с украинским сопротивлением — советник мэра
Оккупанты проводят в Мариуполе скрытую мобилизацию (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Мариуполе российские оккупанты инсценируют задержание «азовцев», чтобы создать иллюзию борьбы с украинским сопротивлением в городе.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.
«Вчера утром в районе утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест „азовцев“. Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка Азов были „арестованы“ без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских», — отметил он.
Андрющенко добавил, что оккупанты использовали для своей постановки украденную форму полка Азов из базы в Урзуфе.
Накануне стало известно, что в Мариуполе российские оккупанты начали поводить скрытую мобилизацию.
В конце июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме.
Уже в июле стало известно, что к осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.
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