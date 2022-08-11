В Мариуполе оккупанты инсценируют аресты «азовцев» для создания иллюзии борьбы с украинским сопротивлением — советник мэра 11 августа, 11:47 Оккупанты проводят в Мариуполе скрытую мобилизацию (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты инсценируют задержание «азовцев», чтобы создать иллюзию борьбы с украинским сопротивлением в городе.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

«Вчера утром в районе утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест „азовцев“. Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка Азов были „арестованы“ без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских», — отметил он.

Видео дня

Андрющенко добавил, что оккупанты использовали для своей постановки украденную форму полка Азов из базы в Урзуфе.

Накануне стало известно, что в Мариуполе российские оккупанты начали поводить скрытую мобилизацию.

В конце июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты начали проводить скрытую мобилизацию в Мариуполе под видом работы в охранной фирме.

Уже в июле стало известно, что к осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.