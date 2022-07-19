В Мариуполе оккупанты начали новую волну сбора персональных данных из-за планов о переносе даты «референдума» — советник мэра 19 июля, 12:26 В Мариуполе оккупанты проводят «перепись» тех, кто остался в городе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мариуполе российские оккупанты начали новую волну сбора персональных данных под видом получения заявлений на восстановление жилья.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, активизация и возобновление сбора данных с новыми планами и указаниями от российских кураторов о переносе даты «референдума» на конец июля-начало августа.

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Он также сообщил, что для подтасовки результатов «референдума» формируются специальные списки. Одновременно оккупанты также восстанавливают воинский учет среди мужчин, которые остались в Мариуполе.

«Так, для получения разового пропуска на выезд/въезд в Мариуполь обязательны для подачи военный билет. Учет ведет непосредственно комендатура, сверяя данные, предоставленные в заявлениях на восстановление жилья», — резюмировал Андрющенко.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более пяти месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибло не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

После захвата города оккупанты начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.





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