К осени оккупанты готовятся начать официальную мобилизацию в Мариуполе — советник мэра

11 июля, 14:29
Оккупанты хотят объявить официальную мобилизацию в Мариуполе осенью (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты хотят объявить официальную мобилизацию в Мариуполе осенью (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

К осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения в Мариуполе.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«К осени оккупационные власти планируют начать официальную мобилизацию в Мариуполе. Все без исключения», — отметил он.

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Андрющенко добавил, что оккупантам не нужны опыт и военная специальность. Он призвал людей выезжать из города.

«Это не украинская мобилизация, где необходим опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо», — резюмировал он.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/embed/Xt8Drz9cpTY

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Мобилизация Война России против Украины

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