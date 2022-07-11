К осени оккупанты готовятся начать официальную мобилизацию в Мариуполе — советник мэра
Оккупанты хотят объявить официальную мобилизацию в Мариуполе осенью (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
К осени российские оккупанты планируют начать официальную мобилизацию местного населения в Мариуполе.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
«К осени оккупационные власти планируют начать официальную мобилизацию в Мариуполе. Все без исключения», — отметил он.
Андрющенко добавил, что оккупантам не нужны опыт и военная специальность. Он призвал людей выезжать из города.
«Это не украинская мобилизация, где необходим опыт и военная специальность. Здесь нужно пушечное мясо», — резюмировал он.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.
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