Оккупанты сбрасывают на Азовсталь, где прячутся сотни мариупольцев, сверхтяжелые авиабомбы — горсовет 18 апреля, 20:58 Цей матеріал також доступний українською Российские Telegram-каналы начали публиковать видео ударов по Азовстали (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Мариупольский городской совет сообщил в Telegram-канале, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей.

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Видео «удара по промзоне Азовстали» ранее распространяли российские Telegram-каналы.

Днем 18 апреля вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководству России и потребовала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей Мариуполя, а также отдельный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских.

Видео дня

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Президент Владимир Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

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