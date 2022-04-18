Оккупанты сбрасывают на Азовсталь, где прячутся сотни мариупольцев, сверхтяжелые авиабомбы — горсовет

18 апреля, 20:58
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Российские Telegram-каналы начали публиковать видео ударов по Азовстали (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Российские Telegram-каналы начали публиковать видео ударов по Азовстали (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

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Мариупольский городской совет сообщил в Telegram-канале, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей.

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Видео «удара по промзоне Азовстали» ранее распространяли российские Telegram-каналы.

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https://twitter.com/tweetsNV/status/1516114703134728198

Днем 18 апреля вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к руководству России и потребовала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей Мариуполя, а также отдельный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских.

Видео дня
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Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Президент Владимир Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Военные преступления РФ Война России против Украины

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