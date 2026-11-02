Оккупационные власти Мариуполя согласовали безвозмездную передачу 20 квартир из так называемой муниципальной собственности в федеральную собственность России. Речь идет о жилье мариупольцев, которые были вынуждены уехать из-за российской блокады и оккупации города. Оккупанты признали эти квартиры «бесхозяйными» по решениям нелегитимных судов, а теперь передают их в собственность российских ведомств.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в Мариупольском городском совете.

Начальник Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко рассказал, что оккупационные власти незаконно присваивают уцелевшее жилье горожан и передают его не людям, нуждающимся в крыше над головой, а государственным структурам РФ.

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«Это ещё один шаг оккупантов к замещению населения. Мы фиксируем все преступления, чтобы каждое из них получило четкую правовую оценку», — отметил Бойченко.

В конце 2025 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий изымать «брошенное» жилье на оккупированных территориях до 2030 года. В дальнейшем такую недвижимость могут передавать гражданам РФ, в частности военнослужащим и чиновникам.

Газета The Wall Street Journal в августе 2025 года писала о том, как связанная с Кремлем строительная компания продает квартиры в «реконструированных» домах в оккупированном Мариуполе россиянам и получает прибыль, тогда как законных владельцев выселили из своих домов.

В материале также рассказывалось о так называемой реконструкции исторического Дома с часами в Мариуполе. Оккупанты снесли здание и вместо него построили дом с другой планировкой, квартиры в котором распродали преимущественно россиянам, а от бывших жильцов требовали внести залог, если они хотели там остаться. При этом сумма залога в три раза превышала ту, которую жильцам предложили в качестве «компенсации» за квартиры.

В феврале 2024 года Financial Times описывала, как жители Мариуполя живут в полуразрушенных домах и протекающих квартирах, пока российские бизнесмены зарабатывают на многомиллионных контрактах. Местные жители рассказывали FT о низком качестве «ремонта», который проводили российские рабочие.

Мариуполь был разрушен на 95%, и для его полного восстановления, по словам мэра Вадима Бойченко, потребуется около 20 лет. Число погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.