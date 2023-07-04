Многие факторы свидетельствуют, что Мариуполь очень скоро вернется домой — советник мэра 4 июля, 15:46 В Мариуполе найдены восемь убитых российских военных (Фото:REUTERS/Павел Климов)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупированный город скоро будет освобожден, поскольку у россиян заканчиваются средства на финансирование строительства для его благоустройства и задерживается выплата зарплат работникам водоканала и педагогам.

Об этом Андрющенко написал в Telegram.

«Есть много факторов, которые прогнозируют, что Мариуполь очень скоро вернется домой, а потому Россия просто не хочет тратить деньги на территорию которую скоро потеряет», — заявил он.

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Он добавил, что жители города также считают, что такое поведение россиян связано с контрнаступлением Вооруженных сил Украины, которые «уже близко».

Ранее Мариупольский горсовет сообщал, что российские оккупанты собираются «эвакуировать» жителей временно захваченного Мариуполя. Фото соответствующего «объявления» в так называемом микрорайоне Невский опубликовал горсовет. В нем сказано, что террористы составляют «списки на эвакуацию» перед «активизацией боевых действий».

Из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя, в городе погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах на окраинах города.

