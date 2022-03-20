Оккупанты обстреляли Мариуполь из четырех кораблей военно-морского флота РФ — Азов

20 марта, 12:52
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Мариуполь обстреляли из четырех кораблей военно-морского флота РФ (Фото:Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности)

Мариуполь обстреляли из четырех кораблей военно-морского флота РФ (Фото:Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности)

Российские оккупанты в воскресенье, 20 марта, обстреляли Мариуполь из четырех кораблей военно-морского флота РФ.

Об этом сообщает полк Азов, защищающий город от захватчиков.

«Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей», — сообщили в Азове.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Мариуполь Геноцид ВМФ РФ Война России против Украины

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