Оккупанты обстреляли Мариуполь из четырех кораблей военно-морского флота РФ — Азов
Мариуполь обстреляли из четырех кораблей военно-морского флота РФ (Фото:Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности)
Российские оккупанты в воскресенье, 20 марта, обстреляли Мариуполь из четырех кораблей военно-морского флота РФ.
Об этом сообщает полк Азов, защищающий город от захватчиков.
«Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота россии. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей», — сообщили в Азове.
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