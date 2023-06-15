Советник мэра Мариуполя рассказал о «сталинской индустриализации» в оккупированном городе 15 июня, 10:15 Мариуполь, Азовсталь (Фото:REUTERS/Павел Климов)

Оккупанты планируют завезти 200 тыс. студентов-рабочих для привлечения в «восстановление» разрушенного города. Об этом заявил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

Он сообщил, что одновременно с этим, в так называемой «ДНР» запускают программу ипотеки для молодежи, которая является частью целевой ипотечной программы для оккупированных Россией территорий.

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По его словам, в Москве уже разыграно 40 тендеров на 141 строительную площадку, где, по словам Андрющенко, будут работать российские студенты. Под это планируют открыть филиалы нескольких высших учебных заведений, которые будут работать на базе уже имеющихся на оккупированных территориях.

«Глобальный размах политики замещения населения», — сказал советник мэра Мариуполя.

«Все это не что-то новое. Именно так в свое время в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия делал Сталин при индустриализации. Стотысячники, двухсоттысячники, пятисоттысячники. Все это было. Теперь в планах — снова», — добавил он.

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам украинских властей города, понадобится около 20 лет. Количество погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Власти Мариуполя заявляли, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.

14 июня Андрющенко рассказывал о подготовке российскими оккупантами плана эвакуации из Мариуполя, который они используют во время деоккупации города украинскими военными.