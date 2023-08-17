В Мариуполе появились объявления с призывами к забастовке в день, когда оккупанты планируют фейковые «выборы» 17 августа, 17:34 Жители Мариуполя призывают к забастовке 10 сентября (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Во временно захваченном Мариуполе появляются объявления о забастовках в день, когда страна-агрессор Россия планирует провести фейковые «выборы депутатов».

Как сообщает Мариупольский горсовет в Telegram, на фоне все большего недовольства мариупольцев оккупанты пытаются «закрутить гайки» и максимально ограничить распространение информации.



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Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что у жителей города в российской оккупации фактически нет прав.

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«Отношение как к людям второго сорта. Есть задержки в зарплате, большие очереди за получением какой-либо услуги, никто не реагирует на жалобы. Вместо обещанного жилья для местных строят ипотечное жилье для россиян. Недовольство людей растет», — отметил он.

По словам Бойченко, оккупанты делают все, чтобы подавить сопротивление. В частности, страна-агрессор теперь может проверять информацию и документы, которые передают через интернет. Мэр подчеркнул, что оккупанты боятся мариупольцев, потому что «им тут не рады и ждут Украину».

10 сентября Россия собирается провести «выборы» так называемых депутатов на временно захваченных территориях Украины.