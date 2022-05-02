Оккупанты сбрасывают бомбы. На Азовстали до сих пор заблокированы до 200 мирных жителей — Азов
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Один из защитников Мариуполя, заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь. Об этом сообщает Reuters.
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Паламар рассказал, что его бойцы слышат голоса людей, которые остаются под завалами. Среди них женщины, дети и пожилые люди, но у украинских сил не было оборудования для расчистки завалов.
Замкомандира Азова сказал, что украинские военные хотели расчистить вход в бункеры, но Россия всю ночь продолжала обстрелы из корабельной и ствольной артиллерии, а вражеская авиация весь день сбрасывала на завод бомбы.
Паламар также выразил надежду на то, что другие страны выступят гарантами и смогут обеспечить безопасный проход для защитников Мариуполя, которые держат оборону на Азовстали. Также на заводе остаются раненые бойцы, которым срочно необходимы лекарства и медицинская помощь.
Украинская правда со ссылкой на бойцов Азова сообщает, что вечером в результате бомбардировки Азовстали российскими оккупантами начался сильный пожар, который видно изо всех районов города.
2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.
Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.
Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.
В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.
Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).
Первые кадры эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе
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