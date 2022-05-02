Оккупанты сбрасывают бомбы. На Азовстали до сих пор заблокированы до 200 мирных жителей — Азов

2 мая, 21:29
Цей матеріал також доступний українською
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе, 25 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Один из защитников Мариуполя, заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Паламар рассказал, что его бойцы слышат голоса людей, которые остаются под завалами. Среди них женщины, дети и пожилые люди, но у украинских сил не было оборудования для расчистки завалов.

Видео дня
Читайте также:
«У сверхтяжелых бомб совсем другой звук». Жительница Мариуполя рассказывает НВ, как прожила два месяца около Азовстали и смогла выбраться
Читайте также:

Женщина, прибывшая из Мариуполя в центр для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino) Выбрались из ада. Первые гражданские из Мариуполя добрались до Запорожья после двухмесячной блокады — фоторепортаж

Замкомандира Азова сказал, что украинские военные хотели расчистить вход в бункеры, но Россия всю ночь продолжала обстрелы из корабельной и ствольной артиллерии, а вражеская авиация весь день сбрасывала на завод бомбы.

Паламар также выразил надежду на то, что другие страны выступят гарантами и смогут обеспечить безопасный проход для защитников Мариуполя, которые держат оборону на Азовстали. Также на заводе остаются раненые бойцы, которым срочно необходимы лекарства и медицинская помощь.

Украинская правда со ссылкой на бойцов Азова сообщает, что вечером в результате бомбардировки Азовстали российскими оккупантами начался сильный пожар, который видно изо всех районов города.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Читайте также:
Олег Жданов
Олег Жданов
Самое опасное направление. Чего ждать Украине накануне 9 мая

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

Первые кадры эвакуации людей с завода Азовсталь в Мариуполе

https://www.youtube.com/embed/Bzg1TEgTP-k
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Мариуполь Эвакуация Гуманитарный коридор Азовсталь Полк Азов Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X