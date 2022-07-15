На кладбище в Мариуполе с середины мая появились 1400 могил — спутниковые снимки 15 июля, 22:38 Безымянные могилы на мариупольском кладбище после полномасштабного вторжения России (Фото:@alexdalsbaek / Twitter)

На Старокрымском кладбище в Мариуполе в период с 12 мая по 29 июня появились около 1400 новых могил. Об этом идет речь в отчете британского Центра информационной стойкости (CIR), опубликованном в пятницу, 15 июля, сообщает The Guardian.

Исследователи CIR изучили спутниковые снимки Planet Labs PBC и установили, что по состоянию на 12 мая количество могил на кладбище с начала полномасштабного вторжения России увеличилось на 1700, а до 29 июня там появились еще 1400 могил. Всего с 24 февраля на кладбище выкопали 3100 могил, считают в CIR.



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Судя по спутниковым снимкам, в период с 21 октября по 28 марта на кладбище появилось около 1000 могил, а сейчас каждый месяц появляется в пять раз больше, чем до начала полномасштабной войны.

В CIR добавили, что высокий уровень смертности в Мариуполе во время боев за город «коррелирует с передвижениями российских войск и непрекращающимися обстрелами» со стороны оккупантов, а после захвата города под завалами разрушенных зданий были обнаружены сотни погибших.



«Наш отчет демонстрирует непрекращающееся чрезвычайное давление на жизнь гражданских в Украине, особенно на оккупированных территориях. Временные захоронения и растущее число могил в Украине, особенно на оккупированных территориях и вокруг них, красноречиво свидетельствуют о числе погибших среди гражданского населения после вторжения России», — сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.

Ранее журналисты программы расследований Схемы сообщали, что места массовых захоронений в поселке Старый Крым возле Мариуполя увеличились вдвое по сравнению с началом мая.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на основании анализа спутниковых снимков четырех массовых захоронений возле города говорил, что в братских могилах похоронены по меньшей мере 20 тысяч человек.

27 июня Андрющенко сообщил, что при обследовании одного из разрушенных домов в Левобережном районе Мариуполя под завалами обнаружили более 100 тел погибших, которых оккупанты не собираются хоронить.

Предварительно, из-за действий россиян, которые разбомбили жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Мариуполя и создали там гуманитарную катастрофу, в городе погибли не менее 25 тысяч жителей. Чтобы скрыть следы своих преступлений, россияне привезли в Мариуполь мобильные крематории и заставляли местных жителей хоронить погибших в братских могилах в окрестностях города.

По данным горсовета, по сравнению с периодом до 24 февраля смертность в Мариуполе возросла в четыре раза.

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