Остановите кошмар. Крымскотатарский спасатель заблокированных на Азовстали людей попросил Турцию о помощи

6 мая, 01:15
Цей матеріал також доступний українською
Медик попросил спасти жизни мариупольцев и украинских воинов (Фото:Dr.livese via Instagram)

Медик попросил спасти жизни мариупольцев и украинских воинов (Фото:Dr.livese via Instagram)

Крымскотатарский медик, который спасает заблокированных на Азовстали людей, обратился за помощью к Турции, чтобы помочь спасти их жизни.

Война России против Украины — главные события 5 мая

В видео на своей странице в Instagram он попросил спасти жизни мариупольцев и украинских воинов, которые страдают от недостатка медикаментов и еды, вследствие чего некоторые из них умирают.

Видео дня

«Я не помню, какой сегодня день войны. Погибают люди, кто от пуль, кто от голода, раненые — от нехватки лекарств, от ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, будет ли завтра. Я мусульманин, крымский татарин, потомок Гиреев», — добавил спасатель.

По его словам, до оккупации он изучал медицину, а сейчас он оказывает медицинскую помощь раненым на Азовстали, и никогда не видел смерти до войны, работая на скорой помощи.

Читайте также:

Здание завода Азовсталь в Мариуполе, которое постоянно обстреливают российские оккупанты, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) ООН и Красный Крест снова направили конвой для эвакуации мариупольцев с Азовстали

«Всегда помогал людям, чем мог. Но здесь, в 2022 году, мне больно смотреть, как люди умирают на руках от гнойных ран, простого отсутствия антибиотиков. Нас постоянно бомбят с воздуха, моря и земли. Прошу соблюдать процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар», — резюмировал медик.

Накануне вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация из Мариуполя продолжится 6 мая.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% зданий и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крымские татары Мариуполь Турция Российская агрессия Украинские военные Азовсталь Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X