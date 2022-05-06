Остановите кошмар. Крымскотатарский спасатель заблокированных на Азовстали людей попросил Турцию о помощи 6 мая, 01:15 Цей матеріал також доступний українською Медик попросил спасти жизни мариупольцев и украинских воинов (Фото:Dr.livese via Instagram)

Крымскотатарский медик, который спасает заблокированных на Азовстали людей, обратился за помощью к Турции, чтобы помочь спасти их жизни.



Война России против Украины — главные события 5 мая

В видео на своей странице в Instagram он попросил спасти жизни мариупольцев и украинских воинов, которые страдают от недостатка медикаментов и еды, вследствие чего некоторые из них умирают.

Видео дня

«Я не помню, какой сегодня день войны. Погибают люди, кто от пуль, кто от голода, раненые — от нехватки лекарств, от ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, будет ли завтра. Я мусульманин, крымский татарин, потомок Гиреев», — добавил спасатель.

По его словам, до оккупации он изучал медицину, а сейчас он оказывает медицинскую помощь раненым на Азовстали, и никогда не видел смерти до войны, работая на скорой помощи.

«Всегда помогал людям, чем мог. Но здесь, в 2022 году, мне больно смотреть, как люди умирают на руках от гнойных ран, простого отсутствия антибиотиков. Нас постоянно бомбят с воздуха, моря и земли. Прошу соблюдать процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар», — резюмировал медик.

Накануне вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что эвакуация из Мариуполя продолжится 6 мая.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% зданий и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.