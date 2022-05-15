«Ад сошел на землю». Оккупанты РФ сбросили на Азовсталь зажигательные или фосфорные бомбы — советник мэра Мариуполя 15 мая, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Советник мэра Мариуполя заявил, что оккупанты впервые применили против украинских защитников зажигательные и фосфорные бомбы (Фото:Скриншот видео Андрющенко Time/Telegram)

Российские оккупанты 14 мая впервые применили против защитников Мариуполя, которые держат оборону Азовстали, зажигательные или фосфорные бомбы.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты атакуют украинских защитников с неба, моря и земли.



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«Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2—2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно. Ад сошел на землю. В Азовсталь», — говорится в его Telegram.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

Азов не сдается. Защитники Мариуполя дали пресс-конференцию и рассказали, могут ли прорваться из города https://www.youtube.com/watch?v=O7rUwqGiEa4&t=2s

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