ООН и Красный Крест снова направили конвой для эвакуации мариупольцев с Азовстали 5 мая, 18:17 Цей матеріал також доступний українською Здание завода Азовсталь в Мариуполе, которое постоянно обстреливают российские оккупанты, 3 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что на завод Азовсталь в Мариуполе, который подвергается постоянным российским обстрелам, направляется гуманитарный конвой. Об этом сообщает Укринформ.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Во время Международной конференции доноров Гриффитс рассказал, что в рамках операции ООН и Международного комитета Красного Креста с Азовстали удалось эвакуировать более 100 человек, а 4 мая — еще более 340 человек «из разных частей Мариуполя».



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«Сегодня [5 мая] конвой направляется к Азовстали, куда должен прибыть завтра утром. Мы надеемся забрать гражданских из ада, в котором они находились столько недель и месяцев», — подчеркнул он.



Представитель ООН добавил, что почти 16 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи. Он сказал, что за всю его жизнь Европа не видела человеческих страданий в таком масштабе, и что организация просит собрать 2,25 млрд на помощь Украине.

Как сообщает Интерфакс-Украина, донорская конференция всего собрала 6,5 млрд долларов на помощь Украине, против которой Россия развязала полномасштабную войну.

5 мая заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар рассказал, что российские оккупанты третий день активно штурмуют территорию Азовстали, на которой вместе с защитниками города находятся мирные жители и тяжелораненые. Противник прорвался на территорию завода, там идут бои.

Ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье.



3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали наконец приехали в Запорожье.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



Идут тяжелые, кровопролитные бои - Азов о ситуации на Азовстали https://www.youtube.com/embed/e0WhBXfftKk

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