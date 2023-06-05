В районе Азовстали прогремел мощный взрыв, выехали скорые — Андрющенко 5 июня, 14:33 Российские оккупанты отправили на место взрыва скорые (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Днем в понедельник, 5 июня, в районе Азовстали в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в оккупированном городе также была зафиксирована работа ПВО войск РФ.

«Зафиксирована работа ПВО прямо из жилого массива на Правом берегу Кальмиуса напротив Азовстали. Для начала», — отметил Андрющенко.

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Отмечается также, что в район, где прогремел взрыв, отправились скорые.

Российские оккупанты обстреливали Мариуполь с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. Город оказался в блокаде 1 марта, которая продолжалась до мая — 20 мая, гарнизон, который удерживал Азовсталь получил приказ прекратить оборону, сдержав группировку в 20 тысяч российских захватчиков.

Мариуполь разрушен на 95% и для его полного восстановления, по словам украинских властей города, понадобится около 20 лет. Количество погибших в Мариуполе в результате агрессии РФ может достигать десятков тысяч.

Войска РФ укрепляются в Мариуполе на фоне заявлений о скором начале контрнаступления ВСУ.

Власти города заявляли, что российские оккупанты готовятся к серьезной битве за захваченный город.