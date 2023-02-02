В Мариуполе прогремела серия взрывов. Мэрия сообщает о «прилетах» по ПВО и базам оккупантов

2 февраля, 17:40
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Оккупированный Мариуполь, 29 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь, 29 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном городе прогремела серия взрывов. По его данным, в городе зафиксированы «прилеты» по базам войск РФ и по системам ПВО оккупантов.

«Весь город дрогнул от серии взрывов. Зафиксированы прилеты в Порт-Сити (место базирования оккупантов и Единой России) и в полях в районе 23-го микрорайона, где оккупанты любили хоронить ПВО», — написал он в Telegram.

Видео дня

Андрющенко подчеркнул, что освобождение города становится ближе и опубликовал видео из Мариуполя.

Ранее Андрющенко сообщал, что 24 января в Мариуполе раздался взрыв в казарме, где находилось более 200 российских оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/q1XeU5UK4oM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Мариуполь Войска РФ ПВО Ракетные удары

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