«В Мариуполе надо было не асфальт класть, а рыть окопы». Большое откровенное интервью с боевым медиком Азова Евгением Чуднецовым 29 июля, 09:16 NV Премиум Мариуполь, Азовсталь, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевой медик бригады Азов Евгений Чуднецов попал в плен вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года и был освобожден в результате обмена пленными с Россией 6 мая 2023 года.

Для Чуднецова это был уже второй плен — в первый раз его захватили в феврале 2015 года и «приговорили» к 30 годам заключения. Тогда его обменяли только в конце 2017 года.

Видео дня

В интервью Radio NV Чуднецов рассказывает, как пытались спасать раненых защитников Мариуполя при отсутствии возможности эвакуации, восхищается пилотами вертолетов, которые прилетали на Азовсталь через вражеские территории, сетует на то, что в начале полномасштабного вторжения у Азова не было достаточно вооружения, а в Мариуполе — достаточно укреплений, и вспоминает, в каком состоянии находился сразу после обмена пленными в мае.

— Для нас большая честь, что с нами в студии Евгений Чуднецов с позывным Чудик, он боевой медик бригады Азов. О нем следует знать то, что он дважды был в плену россиян, впервые это произошло 4 февраля 2015 года во время боя за Широкино. И конечно, мы помним, невозможно забыть о том, что происходило в Мариуполе, битва за Мариуполь, когда наши защитники, защитники Мариуполя выходили из Азовстали, это было 20 мая 2022 года, если я не ошибаюсь. Евгений, спасибо, что посетили нас, слава Украине!

— Героям слава, спасибо, что пригласили!

— Я не представляю себе, что такое попасть в плен, еще и во второй раз. Может, очень тупой вопрос, но с какими чувствами вы выходили из Азовстали 20 мая, как это было?

— Этот вопрос для меня уже такой, приевшийся, уже обычный. Какие ощущения у меня были? Не знаю просто, как это цензурно сказать. Пессимистично был настроен.

— Мы понимаем, что 2015 год — это якобы были какие-то «ополченцы».

— Не только.

— Я понимаю, они так декларировали. Сейчас они сняли эти все маски и мы видим просто россиян. Тот опыт 2015 года, как его можно сравнить с тем, что было в 2022 году? Имею в виду плен.

— Да никак нельзя сравнивать, это вообще разные вещи были. Если брать, как вы говорите, «ополченцев» и профессиональная российская армия и вообще, при полномасштабной войне также использовались, у них были мобики, мобилизованные. Они <...> отправляли волну за волной, сначала мобиков, а потом уже сами штурмовали. Как отличались условия самого плена? Очень отличались. Когда я был в плену первый раз, если отбросить две-три первые недели, когда были какие-то издевательства, то я сидел, как обычный зек. Они придумали какое-то свое «законодательство», согласно этому «законодательству» меня осудили. И согласно этому «законодательству» я как осужденный имел право на свидание с родственниками, на какие-то передачи и прочее. То есть сидел, несмотря на то, что у меня было 30 лет строгого режима.

— 30 лет, Господи!

— Да, есть там такая пословица. Но я не буду ее в эфире говорить, потому что она с матом. Если культурно, то «30 лет без жены и котлет». Но у меня были свидания с родственниками, была возможность получать передачи. Они придерживались тех «законов», которые сами придумали. Второй плен, конечно, было все иначе. И я находился, тогда был на временно оккупированной территории Украины, а во втором плену находился на территории Российской Федерации.

— В Таганрог вас перевезли из Еленовки.

— Да, Таганрог. Некоторых перевезли, кого на Донецк, кого на Горловку, кого на Таганрог, некоторых по другим зонам разбросали. Мне посчастливилось быть именно в Таганроге.

— Я помню ваши интервью после освобождения из первого плена, во-первых, мы все помним ту пресс-конференцию, которую они устроили, когда вас с синяками, с выбитыми зубами, они поставили микрофоны и хотели узнать все о «иностранных наемниках», что еще они спрашивали. В Еленовке снова были «ДНРовцы» так называемые, правильно ли я понимаю?

— Там были и «ДНРовцы», и россияне. «ДНРовцы» отвечали за ДИЗО (дисциплинарный изолятор), а так нас охраняли россияне. Их прикомандировывали, не знаю откуда, Федеральная служба исполнения наказаний. Они заступали на месяц, потом менялись, другая смена заступала. А потом нас перевезли в Таганрог.

— Почему спрашиваю о «ДНРовцах», потому что мы общались с достаточно многими людьми, которые прошли через Еленовку, это и военные, и волонтеры, медики, например. Из Днепра они прилетели, помним эти вертолеты, которые прилетали, медик, который попадал также в Еленовку. И все они говорят одно и то же: если россияне, охранники, более-менее вменяемые, как минимум, они не будут кричать про «восемь лет бомбили Донбасс». А «ДНРовцы» — там совсем по-другому, они настолько сильно верят в ту пропаганду, которую им показывают, что это совсем другое отношение, в частности, к пленным. Хочу спросить у вас как человека, который сам с Донбасса, вы из Макеевки, как вы понимаете их логику, откуда у них в голове взялись эти «аллеи ангелов, домбили бомбасс»? Мы помним статистику за 2021 год, кажется, там погибло семь человек.

— Где именно?

— Речь идет о линии разграничения. Мы понимаем, что они со своей стороны стреляли, мы иногда могли отвечать, хотя не могли. И за 2021 год было сообщение о семи погибших гражданских лицах на временно оккупированной территории Донбасса.

— Я думаю, что гораздо больше, чем семь человек. А по поводу пропаганды, россияне также верят в эту пропаганду. Относительно того вопроса, что восемь-девять лет бомбили Донбасс, вы посмотрите просто на Донецк, который бомбили условно восемь лет, он относительно цел; и посмотрите на Мариуполь, что с ним произошло за 2,5 месяца. Здесь можно самостоятельно сделать какие-то выводы, кто там что бомбил и как бомбили. Если бы по Донецку действительно бомбили, использовали и авиацию, и ракеты, там бы от Донецка ничего не осталось. В Донецке да, окрестности разбомблены, особенно которые близко к аэропорту находятся, ближе к Александровке (это возле Марьинки), тот район. Да, там есть разрушения и жилого сектора, и такого, а вообще Донецк относительно целый.

— Хочу спросить вас о Макеевке, остались ли у вас там родные?

— Да, бабушка осталась.

— Есть ли у вас возможность общаться? Мы просто помним, что в Макеевке часто стали расцветать бавовны. Я проверял новости, там 9 июля взрывались какие-то российские боеприпасы. Вы знаете, что там в Макеевке сейчас?

— Я знаю, в каком районе это было, просто посмотрел на кадры и сразу узнал район, — это возле больницы, возле Красногвардейки. Их называют монолиты, там были монолитные недостроенные дома, там, может, БК хранили или что-то такое. Потому что я смотрел эти кадры, оно там взрывалось очень сильно. Там было несколько прилетов и потом начало взрываться не от прилетов, а было ясно видно, что детонирует БК, и что-то тяжелое разлеталось в разные стороны, видимо, там и для Града был БК, и ПТУРы, такое.

— Почему я спрашиваю о Макеевке? Потому что сейчас есть такая общественная дискуссия по поводу того, что когда мы вернем Донбасс, Донецкую и Луганскую области, и там вопрос, с кем мы будем иметь дело. С украинцами, которым все равно, пришла ли новая власть, главное, чтобы все было спокойно…

— У нас 80% украинцев таких, которым все равно.

— Ага.

— Вообще, я не беру даже оккупированные территории. Возможно, немножко меньше, но где-то примерно так.

— Вы из чего делаете такой вывод?

— Да ну, просто есть глаза, есть уши. Не для войны мама цветочек растила, вот такое.

— Мы понимаем, что это огромная работа и не то, что щелкнули пальцами и вернули Донецкую и Луганскую области, учитывая все: что она рядом с Россией и для России это уже отдельная скрепа. Кого мы там увидим, с кем будем иметь дело? Имею в виду тех людей, которые там живут.

— Мы увидим процентов 80 пенсионеров, которые не имели возможности выехать, и пенсионеры очень ватно настроены. Вообще-то с бабушками и дедушками дело не очень тяжелое: дай пенсию и они будут радоваться, есть какие-то социальные гарантии. Самая страшная кара для бабушки — запретить ей ходить в Собез, вот такое. А так просто подумайте сами, восемь лет, более восьми лет эта территория оккупирована. Дети, которым на тот момент было семь лет или немножко меньше, они восемь лет росли под влиянием пропаганды. А ребенок именно в первые годы жизни формируется. если у ребенка такое ватное окружение, такая же семья… У меня так же, русскоязычный регион, русскоязычная семья, причем семья такая, пассивно-ватная, «Янукович наш президент» и все такое. Конечно, и друзья у меня такие были. А ребенок какие выводы делает? Он из окружения все берет. И до поры до времени, пока немножко не повзрослел, я был также ватных взглядов, «россиюшка — братья».

Это на самом деле очень большая проблема, здесь должны работать целые министерства над этим вопросом. Вообще у нас также много таких. Самая большая проблема нашей страны, не только нашей, а вообще постсоветских стран, — то, что люди занимают не свои должности. Я не беру армию, а вообще, целиком. Если человек не выполняет свои функциональные обязанности, которые должен выполнять, — это очень большая проблема.

— А когда вы поняли, что «россиюшка» нам не братья? Это произошло в 2014 году или раньше?

— Раньше. Я как-то изменил сферу своих друзей, общения, начал общаться, у нас была ячейка патриотов Украины в Донецке, с ребятами там общаться. Немножко изменил круг общения, начал читать украинскую литературу самостоятельно, разные книги, как-то оно само так отошло. Немножко подумал, какие «братья — братья», но… Мне эти отношения, этот инцест «Россия — старший брат», мне оно не очень нравится.

— Я точно могу понять ваш опыт.

— Мы, возможно, и братья, но когда дети вырастают, им лучше жить отдельно, чем вместе.

— Понимаю ваш опыт, потому что у меня лично, я изучал украинскую литературу в школе, вы читаете и думаете: почему все такое трагическое? И ты понимаешь это только потом, потому что эти писатели освещали, говорили о важном, то, что переживали.

— Это тоже большая проблема, потому что у нас, украинцев, очень… Не знаю, потребность или не потребность, но любят ныть, чтобы песни грустные были, о печальной судьбе казацкой. Так нация победителей не воспитывается, надо немножко по-другому воспитывать. И вообще, в советское время как было? Всю украинскую литературу, украинскую интеллигенцию запрещали.

— Да расстреливали, более того.

— Расстреливали, запрещали, а разрешали кого? Разрешали шароварщину, чтобы посмотреть, кто такой украинец, вы посмотрите в советские времена, такой подвыпивший жирный хряк в шароварах, который галушки ест и пляшет. Вот так…

— Может, еще поет.

— Да, вот так оно освещалось. Очень редко можно было увидеть, где действительно показывают, какие были казаки исторические. А вот какой-то такой, как Вечера на хуторе, примерно такое. Кто он был? Малоросс, он же не был украинцем.

— Да, Вакула едет к царице за башмачками, мы понимаем, как это формируется. Мы не можем не поговорить о Мариуполе, то, что там произошло, это даже страшно смотреть, недавно вышел фильм 20 дней в Мариуполе…

— Это было классно!

— Почему, что вы имеете в виду?

— Все, за исключением некоторых моментов. Вообще, я так думаю, да, там было много таких моментов, которые бы не хотелось вспоминать. Но были и такие моменты, ради которых не хочется это все забывать.

— Это какие?

— Да вообще сама вся эта мариупольская кампания. Было много очень сложного, вообще там бои в окружении, город окружен, эвакуации раненых у меня не было. Сначала была возможность эвакуировать раненых, пока были под нашим контролем те территории, на которых находились медицинские учреждения: Вторая больница скорой медицинской помощи, 555-й госпиталь. А потом кольцо начало сужаться, окружение было все больше и пришлось 555-му госпиталю переезжать на Азовсталь. Затем потеряли Вторую больницу, она прекратила работать. И наступил такой момент, когда просто не было куда эвакуировать и не было возможности эвакуировать раненых. Я находился на правом берегу, мост, который вел на левый берег, был разрушен, большой мост; а второй, железный, потом просто простреливался и проехать по нему было очень трудно. Поэтому эвакуация раненых была возможна только морским путем, на лодке. Лодки также обстреливали, перевезти раненых можно было только ночью, даже не ночью, а ближе к утру, когда поднимается туман на море. Только так возможно было это делать. Да, чисто с технической точки зрения было трудно.

— Но вы говорите, что пережили там такие моменты, ради которых хочется жить. Это вы о чем?

— Я говорю, которые не хочется забывать.

— Хорошо, я неправильно вас процитировал, что бы вы не хотели забывать? Есть много людей, которые проживают такой травматический опыт и они пытаются максимально его закрыть, в какой-то отдельный ящичек положить.

— Я сам такое знаю, потому что какой-то травматический, ты плохое начинаешь забывать. Ты пытаешься это помнить, но оно просто стирается из памяти, лица, какие-то дни, даты, ты это не помнишь. Например, даже в первом плену, когда я был, мне зубы плоскогубцами вырывали, я помню это, но не помню, чтобы мне было больно. Больно не было. И да, некоторые события, которые там происходили, помню очень плохо. И времени прошло достаточно много, но такие события, какие-то стрессы накладываются один на другой и из памяти просто высекаются.

— Когда вы возвращаетесь в Мариуполь, когда вы о нем вспоминаете, что вспоминаете впервые?

— Сразу и впервые, когда упала в Мариуполе елка, я понял, что… Там просто на Новый год поставили елку, очень красивую, а она взяла и упала. я понял, что это последний Новый год в Мариуполе. Я еще тогда ребятам сказал: Мариуполя не будет. Мы пошутили, а оно так случилось.

— Мы говорили с полицейским, который продолжал работать в Мариуполе, пытался помогать людям, к примеру, он говорит, что для него сначала было страшным удивлением, когда авиабомбы сбросили на роддом. Он подумал, может, они ошиблись, может, реально им дали какие-то координаты и не туда бросили. А когда он увидел это во второй раз, в третий, в четвертый…

— Да нет, они это спецом делали, не знаю, как утверждают россияне, что в роддоме был какой-то штаб Азова.

— Азов, там все были.

— Да мы всегда, все дома, которые разрушены авиабомбами, там обязательно был «штаб Азова». И драмтеатр разбомбили, там также стопудово был штаб Азова. И в других домах, которые танками ровняли, просто по верхним этажам стреляли, также, видимо, штаб Азова размещался, это глупая отмазка. А дело в том, что роддом работал на тот момент, там были женщины с детьми, которые там…

— Они также «актрисы», это все «актрисы были, вы просто не знаете, их загримировали быстро».

— «Львовский театр».

— «На гастролях» все были, конечно.

— И гражданские «не погибли» в Мариуполе, конечно.

— Во-первых, напомним вам, что это «мы сами себя обстреляли», это «Украина и Азов обстреливали Мариуполь для того, чтобы запугивать местных жителей».

— Так там и местные жители говорят, это Азов сам себя обстреливал, там ни одного, целились в другое, стреляли. Конечно, они там за банку тушенки, когда сейчас в Мариуполе ничего нет, за банку тушенки, за два кило гречки расскажут все, что нужно. Это как был старый фильм Свадьба в Малиновке, когда белые приходят — там портрет царя повесили, красные — Сталина. Я не знаю, меня это вообще не тригерит, это обычная реакция людей и другой я от них не ожидал, тем более от мариупольцев.

— А что вас триггерит в том, что было в Мариуполе?

— Я о некоторых вещах не буду говорить пока. Есть моменты, которые триггерят. Меня триггерит то, почему Азову до полномасштабной войны не давали вооружение, которое было у других бригад. Если бы оно у нас было, я не говорю, что это в целом кардинально изменило бы события, но это дало бы возможность гораздо больший урон нанести противнику, это во-первых. И мы бы смогли продержаться не 2,5 месяца, а гораздо больше. Когда у нас не было ни Джавелинов, ни НЛАВов, ничего этого не было до полномасштабки, мы же там были кто? Экстремисты, или кто мы там были, нацисты.

— Это отдельная тема для разговора о том, какие были информационные атаки на Азов, вы правы.

— Это отдельная тема. Потом, в Мариуполе надо было не асфальт класть, там очень хорошо был сделан город, действительно классно, и брусчатку положили, и вообще не только центр, а весь Мариуполь. И парки построили, все уложили. Но надо было окопы рыть и бетоном заливать, вот это надо было делать. Правда, никто же не ожидал, что наступление будет с другой стороны, там, где наши войска.

— Да, что они с юга так быстро будут продвигаться.

— Даже те блокпосты, которые были в Мариуполе, — да, мы сделали инженерные сооружения, но оно не было готово в полном объеме, как это должно было быть.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Вы как медик, мы понимаем, что перед вами большая ответственность, раненых становится только больше, эвакуировать их нельзя. Вы рассказывали, никакой возможности. Да, а что делать в таком случае?

— Что делать в таком случае? Оказывать ту помощь, которую ты можешь предоставить. То есть те пролонгированные протоколы, по которым мы работаем, они вообще рассчитаны максимум на сутки-двое. И поэтому даже комитет TCCC (Tactical Combat Casualty Care — оказание помощи в боевых условиях — ред.), они от нас очень ждут обратной связи. Они просто собирают всю информацию, а потом обрабатывают и переделывают протокол под новые условия.

— Это западная организация, которая хочет понять, как в целом?

— Да, это международная западная организация. И поэтому им также интересен наш опыт, и как мы при отсутствии возможности эвакуации раненых делали вообще и оказывали медицинскую помощь. Сразу скажу, что были такие ранения, когда ты сразу смотришь на раненого и понимаешь, что он не выживет, хотя он на данный момент жив. Это обычно было ранение брюшной полости. И вообще, там были такие ранения, которые внешне выглядят очень ужасно. Посмотришь, а у парня просто осколком разрезало от плеча до самого локтя бицепс, оно все наружу. Да, оно неэстетично, некрасиво и очень кровоточит. Но остановили кровотечение ему и руку, в принципе, спасли. Но были такие ранения, когда маленькая дырочка и из нее даже кровь не течет, просто капелька крови. А человек умирает, потому что у него внутренние органы повреждены и внутреннее кровотечение. И вообще, у нас же, вы знаете, вы говорили о медиках, которые прилетали на вертушках. Вертушки для чего же прилетали? Они забирали раненых. Кое-что привозили и забирали раненых. И наиболее сложных раненых, жизни и здоровью которых максимальная угроза была, мы старались отправлять на вертолетах. И бывало такое, что не все борта возвращались.



— Да, мы помним, что были сбиты как раз на обратном пути. Когда они везли уже именно раненых, россияне их сбивали.



— И вообще, я уже говорил несколько раз, меня поражает мужество и смелость этих людей, которые просто прилетели на этих вертушках. И вообще пилотов, которые согласились вылететь, прекрасно зная, что они летят через неконтролируемую Украиной территорию, то есть оккупированную территорию. Летят в оккупированный, окруженный город и что им надо лететь обратно. А вертушка это же тебе не Шахед. Ее слышно, когда она еще хрен знает где за горизонтом летит. И люди, которые прилетали на вертушках, бойцы, они также прекрасно знали, что это билет в один конец. Но все же прилетали. Это одна такая была возможность эвакуации раненых. А вообще пытались эвакуировать хотя бы на Азовсталь раненых, которые были сложные. Я их пытался хотя бы на Азовсталь эвакуировать, потому что там были специалисты — и врачи, и хирурги, анестезиологи и другие, которые могли в тех условиях даже проводить некоторые операции. У них также были некоторые ранения, когда в тех условиях почти невозможно было спасти человека. Это ранения головы, когда открытая черепно-мозговая травма, когда даже видно мозговое вещество. Это также ранения брюшной полости — там 50 на 50 статистика. Ранение грудины — там лучшие прогнозы уже были, там не так сложно. И вообще у меня, еще я когда был на правом берегу, оборудование было не хуже, чем в госпитале. Единственное, что у меня не было — это у меня не было врача анестезиолога и врача хирурга, которые должны были проводить операции. Да, некоторые операции мы сами делали. Извлекали осколки, извлекали даже пули. Но старались не лезть в брюшную полость и в грудную полость.



— Чтобы больше не навредить?



— Приходилось и так делать. Вообще, когда я делал торакальный дренаж, то у меня был включен YouTube, как это делают, и просто повторял. Просто телефон стоял и смотрел, и делал. И нормально сделали.



— Вообще, когда мы говорим об обороне Мариуполя. С одной стороны, я такую банальность говорю, что, в принципе, защитники Мариуполя они спасли Украину, что они оттягивали огромное количество оккупационной армии. Невероятные вещи были сделаны за те три месяца. Мы помним, когда все началось. И помним 20 мая, когда были вынуждены выйти из Азовстали. Мы также понимаем, что те гауляйтеры мариупольские, представители местной власти, они очень боятся возвращения Азова.



— Конечно, боятся, потому что, например, председатель Мангушского райсовета, он там лично поднимал флаг России над администрацией. Конечно, он боится. И его все знают. Конечно, и другие боятся. Боятся те, кто сливал россиянам, где, кто находится. Боятся те, кто сливали местных, которые работали с украинской армией. Просто какая-то женщина поваром или прачкой работала на какой-то военной базе, а какая-то бабушка на нее… Чисто советские существа. Просто советские существа. Что такое постсоветский период? Это у нас вся интеллигенция либо уехала за границу, либо была уничтожена, посидела по лагерям. Остальная половина страны-совка ее просто охраняла. То есть постсовковые все страны — это потомки зеков и вертухаев. И у них генетически это — написать донос. Это просто на генетическом уровне вшито. И вообще, если брать такие регионы, как Донбасс, возьмем и Мариуполь, и Донецк, в советское время и до советского времени, когда была массовая застройка, здесь тяжелая промышленность развивалась — шахты, заводы. Все это строилось. Всюду со всех регионов, уголков Советского Союза свозили людей, прикомандировали: все, на Донбасс едете. Вообще, даже и моя бабушка с моим дедушкой так познакомились. Потому что дедушка где-то из рашки, я даже не знаю, где-то аж из-за Урала, а бабушка с Волыни. Они даже так и познакомились — на Донбасс поехали. И, конечно, что и регион специфический такой был — пролетарский, я так просто скажу. И на генетическом уровне в них просто вшито несколько страхов. Это страх перед спецслужбами. У россиян особенно это на генетическом уровне почти вшито. Просто они слышат слово КГБ или ФСБ, они начинают дрожать, хотя я не знаю, чего здесь бояться. Вшитый страх у них перед доносами. Настучать — это такая русская православная традиция. То есть доносы они любят. И, конечно, любят вести себя как быдло. Я не знаю, возможно, это от какой-то застенчивости. Хотя — нет. Я просто вижу, как за рубежом сразу видно жителей постсоветских стран, но постсоветских, которые в свое время не отошли от Советского Союза. Сразу видно, кто из России. Да и наших тоже видно.



— Мы говорили среди прочего с законно избранной украинской властью Мариуполя. И они рассказывали, что после того, как освободили командиров Азова, они вернулись из Турции в Украину, что это, я тут цитирую, такая атомная бомба на этих коллаборантов, гауляйтеров в Мариуполе. Потому что, как они об этом писали в своих пропагандистских Telegram-каналах, других медиа, то это очень трудно по-другому описать. Я знаю, что вы сейчас с полигона. И возвращение командиров, насколько сильно это меняет атмосферу в Азове? Так спрошу, чтобы очень корректно.



— Я еще раз буду повторяться. Я вам скажу, что атомная бомба для коллаборационистов и оккупантов была бы, если бы Азову своевременно дали нормальное вооружение. Тогда бы, возможно, не было бы такого, что мы в плену оказались. Это во-первых. Во-вторых, вообще я бы этот вопрос рекомендовал задать нашему пресс-офицеру. Он бы дал вам развернутый ответ. А, конечно, возвращение наших командиров по крайней мере очень поднимает моральных дух подразделения. На этом я остановлюсь.



— Мы несколько раз говорили в нашем эфире с Богданом Кротевичем, Тавр его позывной. Он, конечно, говорил, что когда Редис вернется, то это много всего изменит. Давайте тогда действительно о том, что вы уже не впервые вспоминаете — о том, что Азов не получал того вооружения, которое было нужно. Сейчас это меняется? Сейчас вы видите на этом этапе войны, а горячая война продолжается, можно ли сейчас сказать, что у Азова есть то, что ему нужно?



— Я еще не знаю. Я еще не приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Я сейчас еще лечусь. Вообще, скоро уже выписываюсь, прохожу реабилитацию и только тогда возвращаюсь к службе.



— То есть рано еще у вас об этом спрашивать.



— Да, рано, потому что я не владею информацией. Я немножко другим занимался.



— А о политике, вы согласитесь поговорить? Я, конечно, пытался максимально собрать информацию, что вы рассказывали, какие ваши взгляды. Зашел на вашу страницу в Facebook. Вы ее, кажется, с 2021 года не обновляли, ничего там не делали.



— У меня не было возможности ее обновлять.



— Я понимаю, я о другом. Мне кажется, что вы, я сейчас корректно сформулирую, что были не очень в восторге от того, как проходили выборы 2019 года.



— Я не помню, как проходили выборы 2019 года. Вообще, я даже сейчас в Facebook захожу только потому, что у меня есть несколько десятков знакомых, которые люди уже взрослые и они пользуются Facebook. Это только ради этого я пользуюсь Facebook. Потому что они другими мессенджерами не очень пользуются. А вообще, Facebook — это такое зло. Я стараюсь туда вообще не заходить, особенно не влезать в эту политическую грызню, просто срачи. Когда там те порохоботы, те зеленоботы, и они начинают друг друга поливать дерьмом. Выглядит это просто будто две сходки сектантов не поделили, кто будет заседание секты проводить. Выглядит это смешно. Я вообще стараюсь не влезать в политику. Да, конечно, выражение армия вне политики — это полный бред. Армия — это инструмент политики и также внешней политики, и прочего. Но я не хочу себе портить настроение, и поэтому на политические темы… Я вообще вижу, что что-то на политическую тему, просто оп, свернул. Я лучше про котиков буду смотреть.



— Я скажу так, что я был человеком тоже, который был не в восторге в 2019 году.



— Единственный комментарий, который я написал, это когда ЧВК Вагнер шел на Москву. Написал: при Порохе такого не было. Это единственное, что я написал.



— Просто я должен сказать, что когда я понял, что, кажется, президентом будет актер, то я очень удивился. Я не был человеком, который готов был голосовать за Порошенко и точно не был готов голосовать за Зеленского.



— Актер, не актер, но роль играет нормально.



— Отлично, я думаю.



— Я также был больше сначала, возможно, пессимистично настроенным, но потом посмотрел, что, видимо, зря я был так настроен.



— Я также думаю, что много всего изменилось. Давайте не будем о политике, потому что я вас якобы провоцирую что-то такое сказать, чтобы дальше вызвать комментарии или порохоботов, или зелеботов. О другом тогда должен спросить. Вы в украинской армии с 2014 года. Вы просто видели, как все происходило, как оно развивалось. Вы уже сказали, что по состоянию на 24 февраля 2022 года, у Азова не было достаточно вооружения для того, чтобы противостоять такому огромному врагу. Но, если говорить о другом. Помним, что с 2015 года, что началось. Вы тогда находились в плену. Но вернувшись через три года, есть такое мнение, что войско не развивалось так, как надо. Что вооружение мы не производили, возможно, из-за Минских договоренностей. Не было такой активности, несмотря на то, каким огромным является наш враг. Что вы наблюдали? Я имею в виду, конечно, после того, как вернулись из плена, до широкомасштабного вторжения.



— Вообще, когда я вернулся в 2017 году из плена, для меня это были два разных подразделения, то есть Азова. Сначала, разумеется, он был основанным на базе батальона милиции еще тогда специального назначения. И вообще, тяжелой техники не было, да и ничего такого не было. Минометов не было, танков не было, БТР отжатый был, трофейный. А когда я вернулся, я вернулся в совершенно другое подразделение, в котором дух Азова сохранился, но это стало абсолютно профессиональное подразделение с тяжелым вооружением. То есть была уже и танковая рота, были гаубичные дивизионы. Я еще лечился, но приезжал в Мариуполь и смотрел на обучение. На меня это очень такое впечатление произвело, как Азов развился. То есть, возможно, для тех людей, которые продолжали служить, для них все эти изменения происходили постепенно и произошли для них незаметно. А для меня на этом контрасте очень большая разница была в хорошем смысле. Очень большая разница. То есть все было налажено — и огневая подготовка, и тактическая, и тактическая медицина. Потом мы начали ее еще развивать, когда я прошел обучение. И все было на очень таком высоком уровне. Если бы это не было на высоком уровне, мы бы не продержались такое время. Я не говорю, что Мариуполь держался только на Азове. Нет. Там было много других подразделений, которые также хорошо сражались. Но Азов все же играл ключевую роль, потому что наш командир командовал вообще гарнизоном Мариуполя. И наши сержанты, и другие командовали позициями. Например, на позиции ТРОшников ставили наших сержантов, которые хотя бы могут. Вообще, например, даже нацгвардейцы, ребята, которые со мной были, они нормально воевали. Но это как управление роботом: ты ему говоришь, он делает, ты не скажешь, он не сделает. Но ты приказал, надо просто уметь ими управлять. Они вот так обучены. Например, даже до того, у нас был такой небольшой прорыв, три танка заехало, и я их поставил просто сектора держать. И уже все, прорыв отбили и танки уже уехали. Я выхожу и говорю им: а можно же оружие на предохранитель поставить? Он два часа со снятым предохранителем стоял. «Я, конечно, сам бы поставил, но вы же не приказали». Вот такое. Но я скажу, что некоторые срочники сражались наравне с азовцами. Разные люди были. Да, Азов играл очень важную роль, но сколько там против нас бригад было?



— Там какие-то тысячи. Я точно не помню, но там есть эта статистика.



— Много было.



— И еще там где-то сзади вот эти кадыровцы тик-токи снимали, стреляли по кустам.



— Да, и со светофорами воевали. Я вообще из этих кадров, я видел, как они школу, базу одного из наших гарнизонов штурмовали три дня, несмотря на то, что на этом гарнизоне уже три недели никто не жил. А три дня ее штурмом брали. Я думаю, если бы там оказалось хоть пара азовцев, там бы штурм затянулся.



— Знаете, о чем мы также с представителями Азова говорили, что один из вариантов был, что давайте мы отдадим раненых, чтобы их эвакуировали, короче говоря, они могут просто умереть, и давайте продолжим бой. Что был такой вариант. Это обсуждалось как-то внутри, знаете ли вы?



— Я не знаю, возможно, обсуждалось, возможно, нет. Лучше такие вопросы задавать командиру подразделения, потому что со мной такое никто не обсуждал.



— Когда и кто, как вам сообщил, что есть решение, есть приказ, это реально приказ был, что азовцы должны выйти из Азовстали. Вы как об этом узнали?



— Командир сказал. Ориентировочно он сказал мне чуть раньше, когда уже было известно, чтобы был доведен приказ. Потому что мне же надо было организовать сортировку и эвакуацию раненых, кто в первую очередь эвакуируется. Там прежде всего наиболее тяжелые были, их надо на носилках выносить, которые нуждаются, чтобы за ними следили. То есть на одного раненого еще было трое или четверо тех, кто сдается в плен, ребята, которые на носилках несли. В эту же первую волну отправил в качестве сопровождающего хирурга из 555-го Гайдука. А потом вторая волна у меня была — это такие больше средние. Возможно, и с ампутацией, но жизни которых ничего не угрожает. И третья волна была уже те, кто должны были в ближайшее время в строй становиться и с легкими ранениями, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Эти в последнюю очередь выходили. Последний день это мы уже выходили, то есть командование.



— Вы сказали, что выходили с пессимистическим настроением. Можно очень понять это.



— Вообще, когда мне сообщили, что будем сдаваться в плен, у меня была просто такая где-то фраза из 10−15 слов, но все слова были нецензурные. Там просто такая большая фраза была из одних матов.



— Когда вы поняли, что все-таки вас обменивают?



— Когда? Когда в самолет загрузили.



— То есть, вы думали, что вас куда-то везут? То есть, непонятно было, правильно? Мы просто от многих это слышали.



— Вообще, за день до этого, когда нас обменяли, меня вызвали снова на допрос. Я думал, сейчас опять начнутся какие-то нюансы неприятные.



— Они хотели, чтобы вы подписали, что Азов, я не знаю, всех убивал, обстреливал сам себя?



— Да, конечно. Нас же всех медиков обвиняли в том, что мы российским пленным яйца резали. Это мы в эфире. Спасибо Геннадию Друзенко, спасибо вам большое за ваше заявление. Он извинился, конечно. Но этот человек просто сделал когда-то такое безответственное заявление. Он в сюжете то ли на канале Украина, сделал заявление, а это основатель Первого добровольческого госпиталя имени Пирогова, что он всем своим врачам дал приказ всех мужчин пленных кастрировать. И, конечно, как нас медиков всех принимали там, все эти нюансы. Я думал, что просто русские конченые на всю голову, но они просто посмотрели вот этот сюжет.



— То есть были уверены именно в этом?



— Конечно.



— Каким был ваш первый день, когда вы вернулись наконец-то в Украину?



— Вот когда вызвали, там еще ребят вызывали на допросы. И мне ничего следователь не сказал. Подписал я какую-то бумажку. Я даже не знаю, он просто ее закрыл, говорит: подписывай. Говорю: объясните, а что это? Он говорит: тебе объяснить? Нет, не надо. Подписал я эту бумажку и все. И он мне: иди. А некоторым ребятам, которые были в соседних кабинетах, им просто сказали напрямую: тебя завтра меняют. Потому что я этого не знал. А нас, когда потом вели в камеры, один из вертухаев, точнее из спецназа, спросил: ну что, ты доволен? А он говорит: гражданин начальник, когда это случится, тогда буду доволен. И я тогда начал что-то подозревать. И потом около трех часов ночи, я слышу, что одна камера открывается. Я тогда спал. Там холодно было и я спал в форме, а в форме спать нельзя. Я на всякий случай ее снял. И открывается наша камера: Чуднецов, на выход. Стал, руки за спину и на выход. Я быстро оделся, а так все собираю, все свои вещи, и вывели. Нас начали в коридоре строить и повели вниз. И потом уже сказали: что ты, пойдешь еще воевать? И я понял. Какой первый день был? Во-первых, я вернулся, я 60 килограммов весил. Меня ветром сносило и похож был на бабушку 70-летнюю. Я фотографии свои смотрю, в натуре на бабушку похож. Конечно, я рад был и немного истощен, потому что в том самолете мне эта повязка передавила глаза.



— Слушайте, когда вы говорите немного истощен, вы были в плену. До этого вы три месяца защищали Мариуполь. Немного истощен — это мягко говоря.



— Да.