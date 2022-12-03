С российским флагом и звездой. Спутники Maxar сделали фотографии новой базы оккупантов в Мариуполе

3 декабря, 16:35
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Спутники Maxar сделали снимки новой базы оккупантов в Мариуполе (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спутники Maxar сделали снимки новой базы оккупантов в Мариуполе (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Россия укрепляет свое военное присутствие в захваченном портовом городе Мариуполь. Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки крупной военной базы оккупантов.

В Twitter компания уточнила, что фото были сделаны в среду, 30 ноября.

Вид на город перед строительством новой российской военной базы в Мариуполе (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Вид на город перед строительством новой российской военной базы в Мариуполе / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

«В Мариуполе недавно к северу от центра города построили российский военный комплекс. Обратите внимание на лозунг „Армия России. Жителям Мариуполя“ на части крыши», — говорится в публикации.

Видео дня

Новая российская база в Мариуполе (Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Новая российская база в Мариуполе / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Также на крыше можно увидеть красно-бело-голубую звезду российской армии.

https://twitter.com/Maxar/status/1598766466396229632?cxt=HHwWgMDUxa3o-q8sAAAA

Кроме того, в Maxar показали значительное увеличение количества могил на кладбище на западе города.

https://twitter.com/Maxar/status/1598767829456912384?cxt=HHwWgIDQkdm3-68sAAAA

Изображения появились на фоне сообщений, что Россия постепенно наращивает свои оборонные позиции в Мариуполе, поскольку украинские контрнаступления на юге и востоке все больше ставят город под угрозу.

Этот город является стратегически важным для России, поскольку является частью ее «сухопутного моста» до аннексированного Крыма.

https://www.youtube.com/embed/WKGDI05vu18
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Мариуполь База Спутниковые снимки Российские военные Война России против Украины

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