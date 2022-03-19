Две трети здания уничтожены. Maxar показала снимок драмтеатра в Мариуполе, который бомбили оккупанты 19 марта, 23:50 Цей матеріал також доступний українською На снимке четко видна надпись «Дети» на русском языке (Фото:Maxar Technologies)

Новый спутниковый снимок американской частной компании Maxar Technologies зафиксировал разрушения драматического театра в Мариуполе, по которому российские оккупанты нанесли мощный удар 16 марта.



Об этом сообщает CNN .

На фото, сделанном в субботу, 19 марта, видно, что две трети здания полностью разрушены. Уцелел только западный фасад. Также на снимке хорошо заметны большая надпись на русском языке «Дети», сделанная с двух сторон драмтеатра на асфальте.

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Инфографика: Maxar Technologies

Здание было самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за войны России против Украины — на момент бомбардировки там были сотни людей.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

17 марта появилась информация, что бомбоубежище под драмтеатром выдержало, а находившиеся там люди выжили. На следующий день омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из укрытия удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 остается неизвестной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок в Twitter.

Это руины драмтеатра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Бесчеловечное русское военное преступление. Я хочу спросить транснациональные компании, до сих пор работающие с Россией или в России: как можно продолжать вести с ними бизнес? Как можно кормить, служить и платить тем, кто это сделал? — написал он.



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