Две трети здания уничтожены. Maxar показала снимок драмтеатра в Мариуполе, который бомбили оккупанты

19 марта, 23:50
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На снимке четко видна надпись «Дети» на русском языке (Фото:Maxar Technologies)

На снимке четко видна надпись «Дети» на русском языке (Фото:Maxar Technologies)

Новый спутниковый снимок американской частной компании Maxar Technologies зафиксировал разрушения драматического театра в Мариуполе, по которому российские оккупанты нанесли мощный удар 16 марта.

Об этом сообщает CNN .

На фото, сделанном в субботу, 19 марта, видно, что две трети здания полностью разрушены. Уцелел только западный фасад. Также на снимке хорошо заметны большая надпись на русском языке «Дети», сделанная с двух сторон драмтеатра на асфальте.

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Инфографика: Maxar Technologies

Здание было самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за войны России против Украины — на момент бомбардировки там были сотни людей.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

17 марта появилась информация, что бомбоубежище под драмтеатром выдержало, а находившиеся там люди выжили. На следующий день омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что из укрытия удалось вывести 130 человек, судьба еще 1300 остается неизвестной.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок в Twitter.

Это руины драмтеатра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Бесчеловечное русское военное преступление. Я хочу спросить транснациональные компании, до сих пор работающие с Россией или в России: как можно продолжать вести с ними бизнес? Как можно кормить, служить и платить тем, кто это сделал? — написал он.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1505270876014534656?s=20&t=rNEoCl5tThB52EYo-agpjw
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Театр Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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