«Умерли дедушка, бабушка и любимый город». Раненый восьмилетний мальчик, который вел дневник из Мариуполя, еще не эвакуирован 17 мая, 01:42 Цей матеріал також доступний українською Восьмилетний мальчик из Мариуполя, который писал дневник, до сих пор остается в городе (Фото:Evgeny Sosnovsky / Facebook)

Восьмилетний мальчик, раненный обломком российского снаряда, который писал дневник о жизни в заблокированном оккупантами Мариуполе, до сих пор остается в городе. Об этом рассказал фотограф Евгений Сосновский во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

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4 мая Сосновский опубликовал фото дневника, который мальчик вел во время блокады Мариуполя.



«Я хорошо поспал, проснулся, улыбнулся, встал и почитал до 25 ст. Еще у меня умер дедушка, у меня рана на спине, выдрана кожа, сестре ранение головы, маме выдрано мясо на руке и дырка в ноге… И у меня умерло две собаки, и бабушка Галя [подруга семьи], и любимый город Мариуполь за это все время начиная с 24», — писал он.



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Фотограф рассказал, что мальчик — сын его племянницы, который был серьезно ранен в Мариуполе вместе с матерью и сестрой.

"…Мы с женой собирались идти к бабушке — стук в дверь. Открываем. Стоит наша племянница с двумя детками — мальчик восьми лет и дочь 15 лет, все в пыли и в крови. «Нас обстреляли, мы ранены». Отец (брат моей жены) тоже ранен, он уже не смог идти… у него перебиты ноги. Как она дошла до нас — не знаю, потому что был очень жуткий обстрел. И я всегда говорю, что это мать-героиня, потому что она спасла своих двоих деток. Она даже не знала, что у нее на ноге две дыры, и из одной почти фонтаном шла кровь… Когда мы увидели ее раны, был шок", — сказал Сосновский.

Раненым оказали помощь на месте, чем смогли, и каждый день делали перевязки, продолжил он.

"…Мальчик особенно плакал по ночам, ему было очень больно, потому что рана большая, он не мог пошевелиться ночью, он мог лежать только в одном положении, тело затекало, и он просился встать и походить. Он встанет… немного расходится и опять ложится, и все сначала… Все равно я считаю его геройским мальчиком. Потому что то, что вынес он, не каждый человек вынесет. Он герой", — добавил фотограф.

Сосновский сказал, что сейчас они прилагают все усилия, чтобы вывезти мальчика и его семью из Мариуполя:

«Даже если найти деньги, далеко не каждый водитель сейчас согласен везти из Мариуполя. Мы тоже непросто уезжали, мы трижды пытались выехать колоннами… на Порт-сити [эвакуация, которую срывала российская сторона], мокли под дождем, под холодным ветром, с бабушкой. Целый день стояли, но каждый раз возвращались ни с чем. Потом мы решили найти водителя, который нас отвезет. И таким образом, за деньги, и не с первого раза, мы смогли доехать до Токмака, а потом нас вывезли еще другие люди».

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, идут тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

600 защитников Мариуполя ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая заявил, что с Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских, идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии, во время которого будут спасать раненых и медиков. 10 мая глава государства сообщил, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе. Украина вела переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



Вечером 16 мая агентство Reuters сообщило, что около десяти автобусов с, предположительно, защитниками Мариуполя выехали с Азовстали. Позже в Минобороны и Генштабе сообщили, что с Азовстали эвакуировали 264 защитника Мариуполя, среди которых 53 тяжелораненых. Позже их освободят через процедуру обмена.

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