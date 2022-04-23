Шмыгаль про Мариуполь: Возможно, крупнейшая катастрофа века

23 апреля, 07:39
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Шмыгаль заявил, что россияне в Мариуполе уничтожают абсолютно все (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Шмыгаль заявил, что россияне в Мариуполе уничтожают абсолютно все (Фото:REUTERS/Leah Millis)

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ситуацию в осажденном Россией Мариуполе, возможно, самой страшной катастрофой века.

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Украинский премьер также назвал ситуацию в приазовском городе «крупнейшей гуманитарной катастрофой» после вторжения России, сообщает CNN.

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Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне 22 апреля, Шмыгаль заявил, что в Мариуполе погибли тысячи людей, добавив: «Мы увидим ужасные зверства, когда он будет освобожден от россиян».

По его словам, оккупанты «уничтожают абсолютно все», в том числе убежища, в которых проживают мирные жители.

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21 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что оккупанты могли похоронить в поселке Мангуш от 3 до 9 тысяч жителей города. Об этом свидетельствует сопоставление спутниковых снимков Maxar с аналогичными снимками в Буче, где были обнаружены тела 70 человек.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, 95% зданий уничтожено российскими обстрелами. Из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по заводу Азовсталь удары сверхтяжелыми авиабомбами. Украинские защитники говорят, что комбинат практически уничтожен. В подземных укрытиях Азовстали находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.

Защитники Мариуполя, которые продолжают держать оборону, несмотря на значительное численное превосходство противника, говорят, что готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Геноцид Преступления против человечности Денис Шмыгаль Война России против Украины

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