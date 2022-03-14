Красный Крест предупреждает о наихудшем сценарии для мирных жителей в Мариуполе
Звуки выстрелов в Мариуполе раздаются постоянно — Красный Крест (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)
Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает принять срочные меры, чтобы предотвратить «наихудший сценарий» для мирных жителей, оказавшихся в осажденном российскими оккупантами Мариуполе.
Согласно заявлению организации, подобный сценарий воплотится в жизнь, если стороны не достигнут срочного и прочного гуманитарного соглашения.
Красный Крест призвал противоборствующие стороны договориться о прекращении огня, обеспечивающем безопасный проход для гражданских лиц.
По данным МККК, сотни тысяч жителей Мариуполя сталкиваются с крайней или полной нехваткой предметов первой необходимости, таких как продукты питания, вода и лекарства, и многие из них укрываются в неотапливаемых подвалах.
В заявлении говорится, что трупы мирных жителей и военных остаются под завалами или лежат на открытом месте там, где они упали, в то время, как звуки выстрелов раздаются постоянно.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что попытки доставить гуманитарный груз в осажденный российскими оккупантами Мариуполь будут продолжаться.
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