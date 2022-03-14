Красный Крест предупреждает о наихудшем сценарии для мирных жителей в Мариуполе 14 марта, 07:10 Цей матеріал також доступний українською Звуки выстрелов в Мариуполе раздаются постоянно — Красный Крест (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает принять срочные меры, чтобы предотвратить «наихудший сценарий» для мирных жителей, оказавшихся в осажденном российскими оккупантами Мариуполе.



Согласно заявлению организации, подобный сценарий воплотится в жизнь, если стороны не достигнут срочного и прочного гуманитарного соглашения.

Красный Крест призвал противоборствующие стороны договориться о прекращении огня, обеспечивающем безопасный проход для гражданских лиц.

По данным МККК, сотни тысяч жителей Мариуполя сталкиваются с крайней или полной нехваткой предметов первой необходимости, таких как продукты питания, вода и лекарства, и многие из них укрываются в неотапливаемых подвалах.

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В заявлении говорится, что трупы мирных жителей и военных остаются под завалами или лежат на открытом месте там, где они упали, в то время, как звуки выстрелов раздаются постоянно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что попытки доставить гуманитарный груз в осажденный российскими оккупантами Мариуполь будут продолжаться.



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